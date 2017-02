Domuz gribi virüsü sarıyor beyni-ciğeri

İlk kez 2009 yılında gorulen domuz gribi (H1N1) hortladı. Domuz gribinin ozellikle cocuklarda sık gorulmeye başladığını soyleyen Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, "Domuz gribi virusunu diğerlerinden ayıran en onemli ozelliği yapısını hızla değiştirmesi. Her yıl yeni bir kılıkta karşımıza cıktığı icin bu yıl gecirdiğiniz hastalığa karşı gelişen koruyuculuk ertesi yıl sizi korumuyor" dedi. Prof. Dr. Unuvar, herkesi korkutan bu griple ilgili şu bilgileri verdi...



HAVADAN BULAŞIYOR

Domuz gribi virusunun bulaşıcılık riski yuksektir. Hastalık damlacık yolu ile bulaşabilirken, kirli eller onemli bir giriş kapısıdır. Bulaşmayı takiben 1-2 gün içinde hastalık bulguları ortaya çıkar. Kreşe giden cocuklar ve okul cocukları en yuksek bulaştırıcılık riskine sahiptir. Hastalık cocuklardan başlamakta, daha sonra salgınlara neden olmaktadır. Ağır hastalık riski 5 yaş altındaki çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık sistemi bozuk olanlarda, süreğen başka bir hastalığı olanlarda ve en önemlisi de gebelerde yuksektir.



BELİRTİLERE DİKKAT

yüksek ateş, oksuruk, burun akıntısı, ciddi halsizlik, kas ağrıları, kusma ve ishal sık gorulen bulgulardır. Bunların dışında virüs beyini, kalbi, karaciğerimizi, akciğerlerimizi ve diğer bazı organları tutabilir. Oyle ki hastanede yatışa, yoğun bakım unitelerinde tedavilere ve hatta olumlere dahi neden olabilir. Hastalığın risk gruplarında ağır seyretme olasılığı yuksek olsa da, bugune kadar tamamen sağlıklı cocuklarda da ağır seyredebilir. Bunu onceden belirlemek mumkun değildir.



DOĞRU GIDALAR KORUR

Kırmızı biber: Portakaldan 2 kat fazla C vitamini icerir. Gribin etkisini yuzde 80 azaltabilecek kadar guclu bir silahtır.

Yoğurt: İcinde probiyotik bulunur. Boylece grip virusu vucutta barınamaz.

Yeşil çay: Bağışıklığı guclendiren "epigallocatechin gallate" isimli kimyasalı icerir. Gunde 3 fincan tavsiye ediliyor.

Badem: Hastalıklarla savaşan antioksidan E vitamini bakımından zengindir. Gripten korunmak icin her gun bir ara oğun olarak badem yemeye calışın.

Sarımsak: Sulfur maddesi grip sezonunda bu hastalığa yakalanma riskini 2.5 kat azaltıyor ve virusu oldurme ozelliği de bulunuyor.

Zencefil: Her enfeksiyonu vucuttan uzak tutuyor.

Lahana: Ispanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, bağışıklık sistemini gribe karşı guclendiren D vitamini zenginidir.

Mantar: Bağışıklığın virusu tanımasını ve onu yok etmek icin harekete gecmesini sağlar.

Soğan: Doğal antibiyotikler icerir. Gribe karşı bağışıklık sistemini guclendirir.



GEREKSİZ İLAÇ KULLANMAYIN

Risk grubunda olanlarda, ağır vakalarda gribe karşı etkin olan oseltamivir gibi ilaçlar kullanılırken; durumu hafif her vakaya bu ilaçların kullanılması önerilmiyor. İlacın sık ve gereksiz kullanımı virüste ilaca karşı direnç geliştirmesine neden oluyor. Gripte tedavi değil korunma esastır."



HİJYEN ÖNEMLİ

ELLERİN sık ve doğru olarak sabunla yıkanması, hijyene dikkat edilmesi, tek kullanımlık mendillerin kullanılması, beslenme desteği, temiz hava domuz gribinden korunmada onem taşıyor. Hastalıkta; korunma, onlemlerin onceden alınması, koruyucu hekimlik adımları etkili oluyor.