Otobüste uyku felç geçirtir!

Seyahat sırasında oturarak uyumanın kas spazmına neden olabileceği belirtildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr.Çağatay Öztürk; kafanın, sırtın ve kalçaların uzun süre aynı pozisyonda kalmasının kas spazmına yol açabileceğini söyledi. Yolculukta uyumanın bel ve boyun zedelenmesinin yanı sıra bacak kasılmalarına da sebep olabileceğini anlatan Dr. Öztürk, "Kontrolsüz oturma veuyuma birlikte olursa kısmi sinir felçlerigerçekleşebilir" diye konuştu.
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