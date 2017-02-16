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Otobüste uyku felç geçirtir!

Otobüste uyku felç geçirtir!
Seyahat sırasında oturarak uyumanın kas ına neden olabileceği belirtildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk; kafanın, sırtın ve kalçaların uzun süre aynı pozisyonda kalmasının kas spazmına yol açabileceğini söyledi. Yolculukta uyumanın bel ve boyun zedelenmesinin yanı sıra bacak kasılmalarına da sebep olabileceğini anlatan Dr. Öztürk, "Kontrolsüz oturma ve uyuma birlikte olursa kısmi sinir felçleri gerçekleşebilir" diye konuştu.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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