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çıkarıcı lar leke yapıyor

Leke çıkarıcı macunlar leke yapıyor
İster doğuştan isterse gıdalara bağlı olsun, lerdeki lenmeler can sıkıyor. Bu lekelenmelerin önüne geçmek için uzun süre leke çıkarıcı macun kullanılması tam tersi etki yapıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Leke çıkarıcı diş larını çok sık kullanmamak gerekir. Çünkü bir süre sonra dişte aşınmalara veya çiziklere neden olabilir. Bu da dişin renklenmesine veya leke tutmasına sebep olur" diyor. Dt. Kökdemir, dişlerin fırçalanamayacağı bir ortamda ise beyaz peynir tüketilmesini öneriyor.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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