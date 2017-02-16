Leke çıkarıcı macunlar leke yapıyor

İster doğuştan isterse gıdalara bağlı olsun, dişlerdeki lekelenmeler can sıkıyor. Bu lekelenmelerin önüne geçmek için uzun süre leke çıkarıcı macun kullanılması tam tersi etki yapıyor. Diş Hekimi PertevKökdemir, "Leke çıkarıcı diş macunlarını çok sık kullanmamak gerekir. Çünkü bir süre sonra dişte aşınmalara veya çiziklere neden olabilir. Bu da dişin renklenmesine veya leke tutmasına sebep olur" diyor. Dt. Kökdemir, dişlerinfırçalanamayacağı bir ortamda ise beyazpeynir tüketilmesini öneriyor.
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