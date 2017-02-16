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Kanseri ünden tanıyın

Kanseri gözünden tanıyın
15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde uzmanlar, erken teşhise dikkat çekti. Dünyagöz Pendik'ten Dr. Feride Pınar Doğru, "Her yıl 1 milyon çocuktan 120'sinde kansere rastlanmaktadır. Löseminin tespiti için kapsamlı muayenesi yeterlidir" dedi. Dr. Doğru, "Bulanık görüş, ışık parlamaları, gözbebeği şekli veya büyüklüğünde değişiklikler, gözde kızarma, şişme ve ışığa karşı hassasiyet gibi belirtilere dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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