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Fazla te demek

Fazla yemek ciltte kırışıklık demek
ABD'li uzmanlar aşırı kalori alımının yaşlılığı hızlandırdığı ve ları artırdığını açıkladı. Brigham Young Üniversitesi uzmanları yaptıkları deneylerde, kalori tüketimini azaltmanın hücrede protein üretme işlevi gören ribozomların çalışmasını yavaşlatarak kendilerini tamir etmesine yardımcı olduğu ve bu sayede hücrede yaşlanma sürecinin geciktiğini belirledi. Prof. Dr. John Price, " tercihlerinizi bilinçli yaparak kırışıklıklarla mücadele edebilirsiniz" dedi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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