Fazla yemek ciltte kırışıklık demek

ABD'li uzmanlar aşırı kalori alımının yaşlılığı hızlandırdığı ve kırışıklıkları artırdığını açıkladı. Brigham Young Üniversitesi uzmanları yaptıkları deneylerde, kalori tüketimini azaltmanın hücrede protein üretme işlevi gören ribozomların çalışmasını yavaşlatarak kendilerini tamir etmesine yardımcı olduğu ve bu sayede hücrede yaşlanma sürecinin geciktiğini belirledi. Prof. Dr. John Price, "Yemek tercihlerinizi bilinçli yaparak kırışıklıklarla mücadele edebilirsiniz" dedi.
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