Atkı-bereyi unutma kalbinden korkma

YETERLİ KAN GİTMİYOR
Kış aylarında ilk önlem, rüzgara karşı alınmalıdır. Kalp hastası olsanız da olmasanız da göğsünüzü korumanız gerekir. Bere takarak kulaklara da soğuk havanın girmesini önlemelisiniz. Kalp hastaları dışarı çıkarken yanlarında dilaltı tabletini almalıdır. Vücut ısısının düşmesi spazma yol açmakta, kalbe yeterince kan gitmediği için de göğüs ağrısı oluşmaktadır. Bu nedenle sıkı giyinmeli ve kesinlikle tok karnına yürüyüş yapılmamalı. Soğuk havada eve kapanmak yerine alışveriş merkezlerinde yürüyüş yapmak iyi olabilir. En küçük AVM'nin boyu 100 metre kabul edilirse, 5 turla 1 kilometrelik yürüyüş yapmak mümkündür. Bu da günlük egzersiz için yeterli olacaktır. Ancak vitrin seyreder gibi değil, hızlı adımlarla yürünmeli.
YÜN ÇORAPLAR GİYİN
Bacak damarlarında sorun olanlar soğukta his bozukluğu yaşayabilir. Kişi aynı zamanda şeker hastası ise his kaybı daha ciddi oranda olacaktır. Bu kişiler, ayaklarının üşüdüğünü ya da donduğunu fark etmez. Bu nedenle akşamları dışarı çıkarken ve yatarken yün çorap giyilmelidir.
KIŞ DİYET ZAMANI DEĞİL
Kalp hastalarının kış beslenmesi de çok önemlidir. Yazın hastalardan bol bol su içmeleri istenir; kışın da doğru kalori alımı çok önemlidir. Yeterli kalori alımı, soğuğa ve enfeksiyona karşı duyarlı olunmasını sağlar. Kış ayları, kalp hastaları için aşırı diyet yapacakları bir dönem değildir. Sabah kahvaltısında diyabetik olmayanlar, bir kaşık bal ve pekmez yiyebilir. Yemekler yine ağır, kırmızı etten ve hayvansal yağdan zengin olmamalı; bol sebze ve bol meyve ağırlıklı olmalıdır. Özellikle C vitamini içeren sebzelerin çiğ olarak tüketimi önemlidir.
GRİP AŞISINI İHMAL ETMEYİN
Kışın kalp hastalarının yapması gerekli olan en önemli şey, grip aşısı olmaktır. Kalp hastalarının grip aşısı yaptırmaları, üst solunum yolu ve akciğer enfeksiyonlarından korunmaları açısından önemlidir. Bu nedenle mutlaka her yıl grip aşısı yaptırmaları önerilmektedir.
BUNLARDAN UZAK DURUN
Konsantre süt Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş gıdalar Hayvansal kaynaklı yağlar Aşırı miktarda kırmızı et Beyaz un Şeker ve tuz Fast-food tarzı yiyecekler (hamburger, lahmacun, pide, pizza, vb...)
KALP DOSTU BESİNLER
Balık: Protein, vitamin (B6, B12), selenyum ve demir kaynağıdır. Yüksek derecede Omega-3 yağ asidi içeren somon, uskumru, ton balığı gibi balıklar kalp sağlığına son derece yararlı.
Elma: Çözülebilen ve çözülemeyen 2 tür lif içerir. Çözülebilen "pektin" lifleri sayesinde kolesterolün düşmesine yardımcı olur.
Arpa: Karbonhidrat deposu arpa; B6 vitamini, demir, çinko içerir. Kötü kolesterolü düşürür.
Muz: Mineral deposudur. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Sarımsak: Damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek, kroner kalp hastalıkları riskini azaltır.
Ceviz, fındık: Yüksek antioksidan özelliği olan Omega-3 ve E vitamininin yanı sıra; magnezyum ve posa da içerir. Haftada 2-3 kez 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketilmelidir.
Yulaf, çavdar, tam buğday un: B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır.
Yeşil çay: Çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir.
Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega-3 içeriğiyle kalp hastalıklarından koruyucudur.
Üzüm çekirdeği: Bilinen en güçlü antioksidanlardandır. Üzüm çekirdeği damarları korur. Damar sertliğini önler, kalp krizi riskini azaltır.
Nar çekirdeği: C vitamini, demir, potasyum, fosfor, sodyum, çinko ve mangan bakımından zengin, meyveye kırmızı rengini veren güçlü bir antioksidandır. Kırmızı renkli her besin gibi kalp sağlığı için çok yararlıdır.
Çörek otu: Antioksidan içermesi nedeniyle; tansiyon ve kolesterol düşürücü etkisinin yanında kalp-damar hastalıkları üzerinde olumlu etki yapar. Bağışıklığı güçlendirir.
Haşhaş: Tansiyonu düşürür. Buna bağlı olarak kalp atışları da yavaşlar.
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