Atkı-bereyi unutma kalbinden korkma

KALP

DOSTU

aylarında soğuk ve değişken havalar sağlığı olumsuz etkiliyor. Vücudu rahatlatmak için kalbin daha fazla çalıştığını da unutmamak gerekiyor. soğuk hava larda kalp sağlığını korumanın yollarını şöyle anlatıyor:Kış aylarında ilk önlem, rüzgara karşı alınmalıdır. Kalp hastası olsanız da olmasanız da göğsünüzü korumanız gerekir. Bere takarak kulaklara da soğuk havanın girmesini önlemelisiniz.Vücut ısısının düşmesi spazma yol açmakta, kalbe yeterince kan gitmediği için de göğüs ağrısı oluşmaktadır. Bu nedenle sıkı giyinmeli ve kesinlikle tok karnına yürüyüş yapılmamalı. Soğuk havada eve kapanmak yerine alışveriş merkezlerinde yürüyüş yapmak iyi olabilir. En küçük AVM'nin boyu 100 metre kabul edilirse, 5 turla 1 kilometrelik yürüyüş yapmak mümkündür. Bu da günlük egzersiz için yeterli olacaktır. Ancak vitrin seyreder gibi değil, hızlı adımlarla yürünmeli.Bacak damarlarında sorun olanlar soğukta his bozukluğu yaşayabilir. Kişi aynı zamanda şeker hastası ise his kaybı daha ciddi oranda olacaktır. Bu kişiler, ayaklarının üşüdüğünü ya da donduğunu fark etmez. Bu nedenle akşamları dışarı çıkarken ve yatarken yün çorap giyilmelidir.hastalarınınkış beslenmeside çokönemlidir. Yazınhastalardanbol bol suiçmeleri istenir;kışın da doğrukalori alımı çokönemlidir. Yeterlikalori alımı, soğuğa ve enfeksiyona karşıduyarlı olunmasını sağlar. Kış ayları, kalphastaları için aşırı diyet yapacakları birdönem değildir.Yemekleryine ağır, kırmızı etten ve hayvansalyağdan zengin olmamalı;Özellikleönemlidir.kalp hastalarının yapması gerekli olan en önemli şey, grip aşısı olmaktır. Kalp hastalarının grip aşısı yaptırmaları, üst solunum yolu ve akciğer enfeksiyonlarından korunmaları açısından önemlidir.Konsantre süt Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş gıdalar Hayvansal kaynaklı yağlar Aşırı miktarda kırmızı et Beyaz un Şeker ve tuz Fast-food tarzı yiyecekler (hamburger, lahmacun, pide, pizza, vb...)Balık: Protein, vitamin (B6, B12), selenyumve demir kaynağıdır. Yüksek derecede Omega-3yağ asidi içeren somon, uskumru, ton balığı gibibalıklar kalp sağlığına son derece yararlı.Elma: Çözülebilen ve çözülemeyen 2 tür lif içerir. Çözülebilen "pektin" lifleri sayesinde kolesterolün düşmesine yardımcı olur.Arpa: Karbonhidrat deposu arpa; B6 vitamini, demir, çinko içerir. Kötü kolesterolü düşürür.Muz: Mineral deposudur. Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.Sarımsak: Damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek, kroner kalp hastalıkları riskini azaltır.Ceviz, fındık: Yüksek antioksidan özelliği olan Omega-3 ve E vitamininin yanı sıra; magnezyum ve posa da içerir. Haftada 2-3 kez 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketilmelidir.Yulaf, çavdar, tam buğday un: B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır.Yeşil çay: Çayda bulunan polifenoller, antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir.Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega-3 içeriğiyle kalp hastalıklarından koruyucudur.Üzüm çekirdeği: Bilinen en güçlü antioksidanlardandır. Üzüm çekirdeği damarları korur. Damar sertliğini önler, kalp krizi riskini azaltır.Nar çekirdeği: C vitamini, demir, potasyum, fosfor, sodyum, çinko ve mangan bakımından zengin, meyveye kırmızı rengini veren güçlü bir antioksidandır. Kırmızı renkli her besin gibi kalp sağlığı için çok yararlıdır.Çörek otu: Antioksidan içermesi nedeniyle; tansiyon ve kolesterol düşürücü etkisinin yanında kalp-damar hastalıkları üzerinde olumlu etki yapar. Bağışıklığı güçlendirir.Haşhaş: Tansiyonu düşürür. Buna bağlı olarak kalp atışları da yavaşlar.