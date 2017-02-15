Aşka ÇÖREKlenin

Poğacalara serpilerek hem gorsel hem de lezzet olarak bir şolen yaşatan corek otu, bircok hastalığa karşı kullanılıyor. Kalp rahatsızlıkları ve depresyon gibi bedensel ve ruhsal hastalıklarda şifa olan çörek otu cinsel hayata da katkı sağlıyor. Erkeklerde iktidarsızlığı giderip guc veriyor. Uzmanlar corek otunun sağlığa yararlarından bazılarını şoyle sıralıyor:



- iktidarsızlık tedavisi: Her gun duzenli olarak 200 gr tuketilen corek otu, erkeklerde iktidarsızlığın engellenmesini ve tedavi edilmesini sağlıyor.

- Karaciğer kanseri teda visi: Yapılan son araştırmalarda corek otunun, karaciğeri kanserojen etkilerden koruduğu ve karaciğer kanserinin şiddetini yavaşlattığını ortaya koymuştur.

- Anksiyete ve depresyon teda visi: Alerjik hastalıkların tedavisinde etkili olan corek otu hormonları dengeliyor. Depresyon ve anksiyete rahatsızlığını da tedavi ediyor.

-Uykusuzluk sorunu: Günde bir avuç çörek otu uykusuzluğu gideriyor. Stresle mücadele ederek rahatlık ve enerji veriyor.