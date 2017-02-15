Afiyet olsun!

D VİTAMİNİ DEPOSU
Prof. Dr. Canan Karatay, bol protein iceren sakatatların fiyatlarının duşuk olmasından dolayı tercih edilebileceğini ifade etti. Bircok kişinin kolesterol endişesi ile mesafeli yaklaştığı sakatatların D vitamini acısından zengin olduğunu anlatan Prof. Dr. Karatay, "Demir bakımından da zengindirler. Ozellikle karaciğer ve yurek cok fazla D vitamini icerir. Serbest dolaşan butun hayvanlarda Omega-3 bulunur. Yani kuzunun bobreği, dalağı, beyni, karaciğeri ve yureği gibi sakatatlar rahatlıkla yenebilir" diye konuştu. Turkiye'de en lezzetli yiyecekler arasında bulunan, doğallığını kaybetmemiş kırmızı et ceşitlerinden birinin pastırma olduğunu, salam, sucuk, sosis gibi işlem gormuş şarkuteri etlerin fazla miktarda nitrat icerdiğini soyleyen Prof. Dr. Karatay, şu tavsiyelerde bulundu:
LAHMACUN YİYİN
- Salam, sosis, sucuk gibi işlem gormuş şarkuteri etleri fazla miktarda nitrat icerir. Kızartılarak tuketilen bu etler, kanser yapar.
- LAHMACUN yenebilir. Kilo vermek isteyenler bile az miktarda lahmacun yiyebilir. İnce hamuru karbonhidrat, kıyması protein, soğanı, maydanozu ve domatesi ise sebzedir. Lahmacun dengeli ve sağlıklı bir besin kaynağıdır.
- DOĞAL beslenmiş hayvanlardaki kırmızı et proteinleri, kilo vermeyi başlatır ve dinç kalmayı sağlar. Elazığ usulu bulgurlu ciğ kofte de sağlıklı ve lezzetli bir et yemeğidir.
- ÇİĞ koftenin sağlıklı olmasının sebebi işlenmemiş olması ve baharatlarla ince bulgurla yoğrulmuş olmasıdır. Elazığ'ın içli köftesi de son derece sağlıklıdır. Dışı bulgurdur icinde de ceviz, ceviz yağı, soğan ve et bulunur. Yani salam ve sosis masum değilken tüketiyoruz, saydıklarımı tuketmiyoruz. İşte burada cok yanlış yapıyoruz.
GUT'UN SEBEBİ ŞEKERDİR
KIRMIZI etin kandaki ürik asidi yükseltmediğini, gut hastalığına yol açmadığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, şöyle konuştu: "Gut hastalığının nedeni etli yiyecekler değil, şeker gibi aşırı miktarda tüketilen karbonhidratlardır. Yapılan bir araştırma karbonhidrat ağırlıklı bir yemekten sonra kalp krizi geçirenlerin, yağlı yemeklerden sonra kalp krizi geçirenlere oranla yüzde 75 daha fazla olduğunu gösteriyor. Glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı yemekler, aşırı miktarda kan şekerini yükselterek insülin hormonunu da aniden yükseltiyor. Şeker ve insülin yüksekliği karaciğeri yağlandırır ve insülin direncini başlatır. Şeker hastalığı da açlık kan şekerimiz normal dahi olsa bir insülin direnci hastalığıdır. Sağlığınıza dikkat etmek istiyorsanız sağlıklı, katkısız kırmızı et yiyebilirsiniz."
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