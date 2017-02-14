İç kedi otu mışıl mışıl uyu

Dün gece ne kadar uyudunuz? Eğer yanıtınız ‘az’ ise yalnız değilsiniz. İnsanların yüzde 15’i kronik uykusuzluk yaşıyor. Ünlü uyku bilimi profesörü Jason Ellis bu kısır döngüyü kırmanın basit yollarını anlattı...
Herkes hayatının bir doneminde uykusuzluk ya da uykuya dalmada zorluk yaşıyor. İş, aile ve surekli teknoloji insanları yeterince uyumasını engelliyor. Diğer suclular ise onemli derecede stres, hastalık, ilaclar, psikolojik sıkıntılar ve duzensiz uykudur. Uykusuzluk, kadınlarda erkeklerde olduğundan daha yaygındır. Günde altı saatten az uyku;kalp-damar ve karaciğer hastalıkları ilekanser, diyabet ve bilinç bozukluğunayol açıyor. Northumbria Universitesi'nden unlu uyku bilimi profesoru Jason Ellis, seksenden fazla ceşidinin bulunduğu tespit edilen uyku bozukluklarının cinsel işlev problemlerinden trafik kazalarına, hatta ani olume neden olabilecek onemde olduğuna dikkati cekti. bir hafta uygulayın Profesor Ellis, kilo problemlerinin ve ruhsal dengesizliğin başında uyku sorunlarının geldiğini belirtti. İnsanların yuzde 15'inin bu durumdan muzdarip olduğunu ifade eden unlu profesor, otların işe yaradığını soyledi. Kedi otunun mucizevi bir bitki olduğunu kaydeden Jason Ellis "Uyku rahatsızlığı yaşayanlar cin doktorların da tavsiye ettiği en etkili otlar arasında yer alır. Kedi otu, sinirve huzursuzluk konusunda çok büyüketki sağlar. Sakinleştirici bir etkisi vardır. Bu şifalı bitki, aynı zamanda kanser hastalarına mutluluk hormonu amaclı kullanılır. Uyumadan 1 saat once icilmelidir" dedi. Ellis, bir hafta boyunca onerilerine uyanların guzel bir uyku cekeceğini iddia etti.
ÇARKIFELEK ÇAYI Sakinleştirici, kasları rahatlatıcı ve ağrıyı hafifletici ozelliği bulunan carkıfelek (Passiflora enkarne), sedatif ve analjezikdir. Bitkideki 'harmin' bileşeni 'mutluluk ve iyi hissetme hali' yaratarak uykuya dalmayı zorlaştıran zihin karışıklığını ve duşunceleri ortadan kaldırır. Aşırı tuketimi halsizliğe neden olabilir. Uyumadan 1 saat once icilmelidir
ŞERBETÇİOTU Uykusuzluk icin ulkemizde en cok tuketilen caylar arasında yer alan papatya cayı ile kullanılır. Hazmı kolaylaştırır, kas spazmlarını hafifletir, ağrı kesici ve antiseptiktir. Şerbetciotu hafif dereceli uyku sorunları icin oldukca etkilidir. Tedirginlik ve huzursuzluğa iyi gelir.
BUNLARA DİKKAT EDİN
-Sıcak bir duş alın: Tam uyumadan once sıcak bir duş yapmak uykuya dalmanızı kolaylaştırır.
- Es nemeye başlayın: Uykunuz varmış gibi davranın boylece kendinizi yorgun hissedersiniz. Uzun ve yorucu bir gun gecirmişsiniz gibi yatağa gomulun. Hata bir-iki defa zorla esneyin.
- Ol umlu düşünün: İc acıcı şeyler duşunun ve guzel hayaller kurun.
- Yatakta gevşeyin: Uyuyup uyuyamadığınızı duşunup durmak yerine, basit rahatlama egzersizleri yapın. Bu egzersizlerin en etkililerinden biri, ayak parmaklarınızı 10 saniye boyunca gerip sonra bırakmak. Aynısını bacak, kol, el, goğus kafesi, omuz ve başınıza doğru yapın.
KIŞ KİRAZI
Gencleştirici etkileri nedeniyle Hint Ginsengi olarak da adlandırılır. Ashwagandha, strese karşı direnci guclendiren bir adaptogen (enerji artırırken strese karşı direnci guclendirilmesi) olarak kabul edilir. Anksiyete bozuklukları tedavisinde kullanılır. Cay şeklinde demlenerek tuketilebilir.
GÜNDE 1 MUZ ŞART!
Muz içeriğindeki magnezyum ile kasların gevşeyerek rahatlamasını sağlıyor. Melatonin hormonunun salınımını artırarak kaliteli bir uykuya zemin hazırlıyor.
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