Her derde deva lahana

Bol miktarda B,C, E vitamini ile potasyum içeren lahananın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar lahananın arsenik, kükürt ve vitaminleriyle kanı temizleyip cildi güzelleştirdiğini, idrar söktürdüğünü, vücuttaki suyu ve zehirli maddeleri idrarla dışarı attığını belirtiyor. Kansere karşı da etkili bir kalkan olan lahanın diğer faydaları ise şöyle...



-İçerdiği antioksidan ve diğer bazı maddeleriyle bedenin hastalıklara karşı direncini artırır. Yapılan araştırmalar, lahanayı sık yiyen kişilerde özellikle mide, kalınbağırsak, akciğer ve deri kanserlerine pek seyrek rastlandığı sonucunu ortaya koymuştur.



-Lahana ayrıca içerdiği antioksidan maddeleriyle kalp hastalıklarına yakalanma, felç geçirme ve katarakt illetine tutulma risklerini azaltmaktadır.



-Lahananın sıkılmasıyla elde edilen suyu mide ülserleri için geleneksel bir tedavi yöntemi olmuştur. Yapılan deneyler, lahana suyunun mide ülserlerini önlediğini ve iyileştirdiğini ortaya koymaktadır.



-Lahana, bedenin bağışıklık sistemini uyarmakta, bazı bakteri ve virüs türlerini yok etmektedir



-Kandaki şeker oranını azaltır.



-Cinsel gücü ve isteği arttırır.



-Mayalandırılmış lahana hazımsızlığa ve gut hastalığına iyi gelir.



-Romatizma ve siyatik şikâyetlerini azaltır. Dikkat: Lahana tüm turpgiller gibi bedenin iyot emilimini azaltır. Haftada 2-3 kezden çok lahana yiyen kişiler, iyotlu besin ya da iyotlu tuz almayı ihmal etmemelidir.