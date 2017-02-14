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'Epilepsi için bak'

Epilepsi için bak
Türk , her 100 kişiden birinde görülen epilepsi hastalığı hakkında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir kampanya düzenledi. Belçika kökenli biyoteknoloji şirketi UCB Pharma'nın da desteklediği kampanyada epilepsinin diyabet gibi kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. S. Naz Yeni, Türkiye'de her yıl 30 bin kişiye epilepsi teşhisi konulduğunu söyledi. Prof. Dr. Yeni, "Toplumda var olan önyargılar nedeniyle yetişkin epilepsi hastaları iş bulamıyor, çocuklar okula gidemiyor. Hastalıklarını saklamak zorunda kalıyorlar" dedi. Yeni, beyindeki elektriğin aşırı artması ile ortaya çıkan epilepsinin tedavi ve kontrolü sağlanmadığında kişinin yaşam kalitesini bozduğunu vurguladı.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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