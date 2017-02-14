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Çocuğunuza kulak verin!

Çocuğunuza kulak verin!
Kış aylarında çocuklarda en sık görülen hastalıkların başında orta geliyor. Biberonla beslenme, sigara içilen ortamda sık bulunma, evde viral enfeksiyon varlığı, yetersiz sağlık koşulları, kış ve mevsim koşulları başlıca risk faktörleri arasındadır. Kulağını çeken, kaşıyan, beslenme zorluğu, işitme kaybı şüphesi, kulakta dolgunluk ve basınç hissi olan küçük çocuklara dikkat edilmelidir. Bu belirtilerden bir veya birkaçı varsa akla orta kulak iltihabı gelmeli ve en kısa sürede doktora gidilmelidir. Çocuklarda görülen işitme kaybının en ciddi sebeplerinden birinin orta kulak iltihabı olduğu unutulmayın.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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