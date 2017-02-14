Buzla gelen güzellik

Genişlemiş gözenekler, estetik görünmenize engel olan bir cilt kusurudur. Bu sorun ayrıca akne ve siyah nokta gibi yüzde istenmeyen sorunlara da yol açabilir. Öte yandan yaşla birlikte cilt elastikiyetini kaybeder, böylece genilemiş gözeneklerin görüntüsü daha kötü bir hal alır. Genetik, stres ve kötü bir cilt bakımı da gözeneklerin genişlemesine katkıda bulunur. Buz, cilt sıkılaştırma etkisiyle geniş gözenekleri küçültmek için basit ve etkili bir ev çaresidir. Genellikle makyaj yapmadan önce genişlemiş gözenekleri en aza indirmek için kullanılır. Aynı zamanda kan dolaşımını uyarır ve sağlıklı bir görüntü sağlar
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