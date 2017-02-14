Aşkın sırrı narda saklı

Günlerin kısalmasıyla birlikte birçok kişide mevsimsel depresyon eğilimi başladı. Oysa ki aşkın ayı olarak bilinen Şubat ayında beslenmeyle birlikte mutluluğu yakalamak mümkün. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Gülünay, bunun yolunun halk arasında 'mutluluk hormonu' olarak bilinen serotonin miktarını artıran magnezyum, çinko, triptofan ve omega 3 içeren yiyecekleri sık tüketmekten geçtiğini söyledi.



STRESİ AZALT, KİLOLARI AT

Düzensiz beslenme ve yanlış besin seçimleri sebebiyle kilo alımı kaçınılmaz olurken bu artışla adipoz yani yağ dokusu da artar. Bu da mutluluk hormonumuzun baskılanmasına sebep olur. Stres çoğu insan da yeme durumunu doğrudan etkiler. Ara ve ana öğünler şeklinde yapılan sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı kan şekerini düzenleyeceğinden yeme isteğini baskılar. Bu durumda stres kontrol altına alınıp kilo kontrolü sağlandığında mutluluğa dönüşmüş olur.



ACI İLE BESLEN

Beyin tarafından doğal olarak üretilen ve halk deyimiyle 'mutluluk hormonu' olarak bilinen serotonin duygu durum, iştah ve uykuyu yakından ilgilendiren bir kimyasaldır. Beyin serotonini üretmek için bir aminoasit olan triptofanı kullanır. Bu yüzden triptofan bakımından zayıf olan bir beslenme programı kişiyi depresyona sürükler. Sadece tatlı besinler değil acı besinler tüketmek de ağızda yarattığı yanma duygusuyla beyinde mutluluk duygusunu veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağlayarak ruh halini iyileştirir.



BİTTER GÜCÜ ADINA

Adıyla bile hepimizi mutlu etmeye yardımcı olan çikolata, aşk tadında gün yaşamanız için güzel bir ara öğün olabilir, tabi ki miktarına dikkat! Araştırmalara göre yüzde 80 kakao içeren çikolata, seratonin salgılanmasını artırıp mutluğunuzu yükseltir.

YUMURTA, KİVİ VE MUZLA DEPRESYONA SAVAŞ AÇ

Serotonin miktarının artırılmasında magnezyum, çinko, triptofan ve omega 3 içeren yiyecekler tüketilmelidir. Depresyona karşı savaşmak adına hindi eti, yumurta, kivi, keten tohumu, badem, ceviz, muz, ananas, domates, balık, soya gibi besinlere günlük olarak yer vermek büyük önem taşır.



MUTLULUĞUN KAPISI B12 VİTAMİNİ

B12 sinir sistemi için önemli vitaminlerdendir. Anksiyete, durgunluk, depresyon, unutkanlık, yorgunluk hissi ve hafıza sorunları gibi sorunların çoğu B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Bu nedenle bu vitaminleri içeren besin gruplarına günlük olarak beslenmenizde yer vermeye çalışın. Yumurta, et, yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer gibi besinleri mutluluğunuz için sofranızdan eksik etmeyin.



KIRMIZI SAĞLIK

Antioksidan kapasitesi yüksek olan nar, kalp sağlığını koruyan önemli bir besindir. Cildinizi gençleştirip güzelleştirmenin yanında, ruhunuzu besler aşkınızı kuvvetlenidirir



SEVİYOR SEVMİYOR PAPATYA ÇAYI

Bu soğuk havalarda en çok ihtiyacımız olan kimyasallardan melatonin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanında ruh durumunun düzelmesinde de etkilidir. Karanlık ortamı seven melatonin başta kızılcık olmak üzere vişne, papatya, anason, ceviz, badem ve fındık gibi besinlerde bol miktarda bulunuyor.