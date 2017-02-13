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ler gibi

Böbrekler turp gibi
Gerçek bir şifa kaynağı olan , solunum yollarına iyi gelir. Özellikle siyah turp böbreklerde tümör ve kistlerin çözülmesinde etkili oluyor. Yanlış beslenme ve hareketsizlikten kaynaklanan kireçlenmeyi önlüyor. Turpun salata olarak bolca tüketilmesi öneriliyor.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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