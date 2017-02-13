Ayvayı yedik hastalıkları yendik

KANSERLE SAVAŞIYOR
Serbest radikaller, hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına sebep olarak kanser riskini arttırıyor. Antioksidan içeriği yüksek olan ayva, polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kanser riskini azaltıyor.
KALP-DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR
Yüksek oranda potasyum içermesi sayesinde tansiyonu düşürmede etkili oluyor. Ayrıca çözünebilir bir lif olan pektinin ayvada fazlaca bulunması kolesterolü düşürüyor. Ayva, içeriğindeki demir, çinko ve bakır gibi mineraller sayesinde kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerine olumlu etkiler sağlıyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Ayvanın içeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayva günlük C vitamini ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayarak patojenlere, virüslere ve bakterilere karşı vücudunu koruyor. Gün içinde tercih edeceğiniz 2 veya 3 porsiyon (ihtiyacınıza göre değişiyor) meyvenin birini ayvadan yana kullanabilirsiniz.
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Gaz problemlerini gidermek, sindirime yardımcı olmak için haşlanmış ayvayı tercih edebiliriz. Ayva kabızlığa iyi geldiği gibi ishal gibi şikayetlerin önlenmesinde de etkili oluyor. İçerdiği lif sayesinde dışkının normal hacminin oluşmasına yardımcı oluyor. Özellikle kaynatılmış olarak yemekte fayda var.
BAĞIRSAK HASTALIKLARINI GİDERİYOR
Ayva içerdiği liflerle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Liflerin sindirim sistemi kanalında olumlu etkileri sayesinde ayva, inflamatuar bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca lifin içindeki kateşin ve epikateşinler de kolonda kanser yapıcı toksinlerin bağlanmasına ve zararının önlemesine yardımcı oluyor.
KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR
Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artıyor. Anemi problemi yaşıyorsanız ayva demir tüketimini arttırmak adına iyi bir alternatiftir.
AĞIZ KOKUSUNU ÖNLÜYOR
Antibakteriyel özelliği sayesinde mikroorganizmaların çoğalmasına engel oluyor. Ağızdaki bakterileri yok ederek kötü nefes kokusunu gideriyor.
KİLO VERMEYE KATKI SAĞLIYOR
Glisemik indeksi düşük olan ayva kan şekerini hızlı yükseltmiyor. Dolayısıyla şeker hastaları ve diyet yapanlar ayvayı yiyebilir. Lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatan bu meyve, zayıflamaya yardımcı olur. Diyette tatlı alternatifi arayanlar küçük boy bir ayvayı haşlayıp ya da buharda pişirerek
lezzetli tatlılar hazırlayabilir.
SAÇLARIN UZAMASINA YARDIMCI OLUYOR
Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva, artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijen gitmesini sağlıyor. Bu da, saçları güçlendirirken, aynı zamanda uzaması anlamına geliyor.
100 GRAMI 40 KALORİ
Tokluk süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide- bağırsak hastalıklarından korunmadan cildin genç kalmasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de bir o kadar düşük. Öyle ki 100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Kilo vermek isteyenler bu harika meyveyi gönül rahatlığıyla tüketebiliyor.
YAŞLILIK İZLERİNİ SİLİP ATIYOR
Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir, bakır ve çinko mineralleri ayvada yüksek oranda bulunuyor. Ayva tüketimiyle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimi arttığından dolaşımda taşınan oksijen miktarı yükseliyor. Dokulara daha çok oksijen gitmesi de daha sağlıklı, daha genç bir cilt anlamına geliyor.
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