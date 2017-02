Ayvayı yedik hastalıkları yendik

bir hayat için her gıdayı mevsiminde tüketmek gerekiyor. Elbette ki bu gıdaların organik olması şart. İçinde bulunduğumuz kış aylarının gözdesi ayva , hastalıklarla mücadelede ederek şifa veriyor. Ayvanın yaprağı, meyvenin kendisinden ve kabuğundan çok daha fazla fenolik bileşik içeriyor."Dolayısıyla özelliklehem tadından faydalanabilir hem sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz" diyor. Ayça Kaplan, ayvanın fayda sağladığı hastalıkları şöyle anlatıyor...Serbest radikaller, hücrelerin mutasyon geçirmesine, ölmesine veya kontrolsüz çoğalmasına sebep olarak kanser riskini arttırıyor. Antioksidan içeriği yüksek olan ayva, polifenoller yardımıyla vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kanser riskini azaltıyor.Yüksek oranda potasyum içermesi sayesindeAyrıca çözünebilir bir lif olan pektinin ayvada fazlaca bulunması kolesterolü düşürüyor. Ayva, içeriğindekisayesinde kan hücrelerinin yapımını ve kanın akışkanlığını artırarak dolaşım üzerine olumlu etkiler sağlıyor.Ayvanın içeriğindeki C vitamini ve fitokimyasallar bağışıklık sistemi ni güçlendiriyor. Ayva günlük C vitamini ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayarak patojenlere,Gün içinde tercih edeceğiniz 2 veya 3 porsiyon (ihtiyacınıza göre değişiyor) meyvenin birini ayvadan yana kullanabilirsiniz.Gaz problemlerini gidermek, sindirime yardımcı olmak içinAyvaönlenmesinde de etkili oluyor. İçerdiği lif sayesinde dışkının normal hacminin oluşmasına yardımcı oluyor. ÖzellikleAyva içerdiği liflerle bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Liflerin sindirim sistemi kanalında olumlu etkileri sayesinde ayva,yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca lifin içindeki kateşin ve epikateşinler deve zararının önlemesine yardımcı oluyor.Ayvadaki yüksek demir içeriği sayesinde kan hücrelerinin üretimi artıyor. Anemi problemi yaşıyorsanız ayva demir tüketimini arttırmak adına iyi bir alternatiftir.Antibakteriyel özelliği sayesindeAğızdaki bakterileri yok ederek kötü nefes kokusunu gideriyor.indeksi düşük olan ayva kan şekerini hızlı yükseltmiyor. Dolayısıyla şeker hastaları ve diyet yapanlar ayvayı yiyebilir. Lifli yapısı sayesinde tokluk süresini uzatan bu meyve, zayıflama ya yardımcı olur. Diyette tatlı alternatifi arayanlar küçük boy bir ayvayı haşlayıp ya da buharda pişirereklezzetli tatlılar hazırlayabilir., bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva, artan kan dolaşımı ile saç diplerine daha bol oksijen gitmesini sağlıyor. Bu da, saçları güçlendirirken, aynı zamanda uzaması anlamına geliyor.süresini uzatmaktan saçları güçlendirmeye, mide- bağırsak hastalıklarından korunmadan cildin genç kalmasına kadar pek çok faydası olan ayvanın kalorisi de bir o kadar düşük. Öyle ki 100 gramı sadece 40 kalori içeriyor. Kilo vermek isteyenler bu harika meyveyi gönül rahatlığıyla tüketebiliyor.Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir, bakır ve çinko mineralleri ayvada yüksek oranda bulunuyor. Ayva tüketimiyle birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimi arttığından dolaşımda taşınan oksijen miktarı yükseliyor. Dokulara daha çok oksijen gitmesi de daha sağlıklı, daha genç bir cilt anlamına geliyor.