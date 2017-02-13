Aşkı yudumlayın

Enerjiniziyükseltecek,aşk hayatınızadinamizm katacakbitki çaylarınadikkat! Tarçın,karanfil, zencefilve ginseng bitkisindenhazırlanacak çay, afrodizyaketkisi ile mutluluk getiriyor. Herbiri ayrı şifa kaynağı olan bubitkilerden zencefilin yararlarınıuzmanlar şöyle anlatıyor...6 Mide bulantısı: Zencefilçayı hamilelikte görülen sabahbulantıları için en etkili ve engüvenli doğal çözümler arasındailk sırada yer alır.6 İltihap önleyici:Zencefildeki 'gingerol'güçlü bir iltihapönleyicidir. Yaşabağlı ortayaçıkan eklem ve dizağrılarını hafifletir.6 Kolon kanseri:Düzenli olarak zencefiltüketimi veya zencefiltakviyesi kullanımı,kolorektal (bağırsak,rektum veya her ikisibirden) kansere nedenolan hücre yapısıdeğişimini baskılıyor vetümörlerin büyümesiniengelliyor.
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