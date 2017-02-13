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Aşkı yudumlayın

, , ve ginseng, etkili lar arasında başı çekiyor. Bu bitkilerle hazırlanacak çay, çiftlere mutluluk getiriyor...

Aşkı yudumlayın
Enerjinizi yükseltecek, aşk hayatınıza dinamizm katacak bitki çaylarına dikkat! , , ve ginseng bitkisinden hazırlanacak çay, etkisi ile mutluluk getiriyor. Her biri ayrı şifa kaynağı olan bu bitkilerden zencefilin yararlarını uzmanlar şöyle anlatıyor... 6 Mide bulantısı: Zencefil çayı hamilelikte görülen sabah bulantıları için en etkili ve en güvenli doğal çözümler arasında ilk sırada yer alır. 6 İltihap önleyici: Zencefildeki 'gingerol' güçlü bir iltihap önleyicidir. Yaşa bağlı ortaya çıkan eklem ve diz ağrılarını hafifletir. 6 Kolon kanseri: Düzenli olarak zencefil tüketimi veya zencefil takviyesi kullanımı, kolorektal (bağırsak, rektum veya her ikisi birden) kansere neden olan hücre yapısı değişimini baskılıyor ve tümörlerin büyümesini engelliyor.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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