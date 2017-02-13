Alzheimer’ın ilacı balık

İleri yaş hastalığı Alzheimer mücadelede Akdeniz tipi beslenme ve fiziksel aktivite etkili oluyor. Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapive Rehabilitasyon Bölümü ÖğretimÜyesi Yrd. Doç. Dr. YıldızErdoğanoğlu, uygulanacak 5 maddelik önlemlerin Alzheimer riskini yüzde 30 azalttığını ifade ediyor:
♦ Satranç oynayın: Kitap okumak, bulmaca çözmek, yabancı dil öğrenmek, resim, müzik gibi yaratıcı uğraşlar edinmek, satranç, tavla gibi oyunlar oynamak zihni açık tutar.
♦ Hareket edin: İleri yaşlarda bedensel olarak aktif olan kişi, hücrelerine daha fazla doğru besinin gitmesine imkan verir. Bu hem bağışıklık sistemini hem de aralarında beyni de saydığımız vücudun tüm organlarını güçlendirir.
♦ Akdeniz tipi beslenin: Özellikle sebze-meyve, zeytinyağı, fındık tüketimi hastalığın önlenmesinde etkilidir. Kırmızı eti azaltıp balığa ağırlık verin. Kafein de hastalık riskini azaltabilir.
♦ Sosyal olun: Unutmayın ki; ses, mimik ve jestlerin yorumlanması her zaman zihni meşgul eder. Başka insanlarla sosyal iletişimde bulunmak, hem yalnızlık duygusu ile başa çıkmanızı kolaylaştırır hem de beyin hücrelerinizi meşgul eder.
♦ Tehlike sinyalleri: Obezite, depresyon, diyabet gibi risk faktörlerinin Alzheimer için tehlike sinyalleri olduğunu ve dikkat etmek gerektiğini bilin. Bu hastalıklar, sonrasında ortaya çıkabilecek demans (bunama) ile yakından ilişkilidir. Kan basıncınızın ve kolesterol seviyelerinizin düzenli takibi ile önleyici tedbirlerinizi tamamlayabilirsiniz.
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