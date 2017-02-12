Zencefil-biber sinüzit gider!

GRİP DE TETİKLİYOR
Kışın üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanan kişi sayısı daha fazla oluyor ve kapalı ortamlarda bulunmak da enfeksiyonun yayılmasını tetikliyor. Üst solunum yolunun basit enfeksiyonları ilerlediği zaman sinüzite yol açabiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Yusufhan Süoğlu şu günlerde birçok kişinin korkulu rüyası sinüzitten korunma yollarını şöyle anlattı...
ODANIZI HAVALANDIRIN
Sinüzitin kış aylarında artmasının en önemli sebebi, havasız odalarda zaman geçirmek ve havalandırma olmaması nedeniyle enfeksiyon riskine maruz kalmak. Bu yüzden bulunduğunuz kapalı alanları olabildiğince fazla havalandırın. Sık sık temiz hava almaya da özen gösterin.
RÜZGARDAN KORUNUN
Rüzgarda maruz kaldığımız hissedilir ısı değişikliği ve kuru havayı solumak sinüzit riskini artırır. Bu yüzden rüzgarlı havalarda ağız ve burnunuzu kapalı tutarak burnun kurumasını önlemek ve korunmak önemli.
BURNUNUZU NEMLENDİRİN
Burunda kuruluğa tıkanıklık ve çevresel faktörler de eklenince, üst solunum yolu enfeksiyonlarını izleyen günlerde sinüzit gelişebiliyor. Burnunuzu suyla sık sık nemlendirin, çok kurursa nemlendirici sıvılar ya da jeller kullanın.
KALORİFERE ISLAK HAVLU
Sıcak ortamlarda hava kuruyor. Kuru hava da burundaki mukozanın bağışıklık sistemini
SİGARADAN UZAK DURUN
Kanser başta olmak üzere ölümcül birçok hastalığa neden olan sigara, sinüziti de tetikliyor. Sigaranın içindeki kanserojen etkili maddeler bakteri ve virüsler için bir bariyer olan burun mukozasını olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Süoğlu, "Burun mukozası harika bir nemlendirici, kaygan ve partikülleri tutucu fonksiyonu var. Sigara, bu fonksiyonları durduruyor. Bu nedenle sigara içmeyin, içilen ortamlardan da mutlaka uzak durun" çağrısı yapıyor
İLAÇ GİBİ GIDALAR
Acı biberli yemekler sinüslerinizi açar. Ancak mide rahatsızlığınız varsa dikkatli olun.
-Bol sarımsakla hazırlanmış bir çorba tıkanmış burun yollarını açar ve boğazı yumuşatır. Sarımsak antioksidan özelliği ile solunum yolunu etkileyen hastalıklardan daha çabuk kurtulmanızı sağlar.
-Zencefil sinüzitin yol açtığı baş ağrısını hafifletir.
- A vitamini zengini yumurta sarısı, yoğurt, kabak, havuç ve domates burun mukozasını korur.
- C vitami zengini portakal, limon da etkilidir
ZONKLAYICI AĞRI CAN YAKIYOR
Sinüzit, akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Akut sinüzit genellikle bir solunum yolu enfeksiyonu sonrası ortaya çıkıyor. Kronik olan ise geniz etleri, burundaki şekil bozuklukları, kalıtsal hastalıklar ya da alerji gibi durumlarla yaşanıyor. Eğilme, ağır bir şey kaldırma, öksürme, başını sallama gibi hareketler sırasında sinüslerdeki basınç artışına bağlı olarak artar. Ağrılar kronik sinüzitte akut sinüzite oranla daha azdır, hatta hiç olmayabilir. Sinüzit ağrısının özellikleri kafada basınç hissi, özellikle kafatasının ön bölümünde zonklayıcı ağrı karakterindedir
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