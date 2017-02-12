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Yüksek tansiyona mucizevi ilaç

Yüksek tansiyona mucizevi ilaç
Avustralya uzmanları, tum dunyada milyonlarca kişiyi vuran hipertansiyona karşı mucize bir hap geliştirdi. 4 ayrı ilacın gösterdiği etkiyi tek başına gösteren bu hap sayesinde ozellikle ileri yaştaki hastalar rahat edecek. Yaşlıların ilac saatlerini unutup karıştırabildiğini soyleyen uzmanlar, "Tek ilaç içerek tansiyonu düşürmek mümkün olacak" dedi. Kalp krizi, inme ve daha bircok hayati hastalığa yol acan yuksek tansiyona karşı geliştirilen bu hapın cok yakında piyasaya suruleceği belirtildi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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