Yüksek tansiyona mucizevi ilaç

Avustralya Sydney Universitesi uzmanları, tum dunyada milyonlarca kişiyi vuran hipertansiyona karşı mucize bir hap geliştirdi. 4 ayrı ilacın gösterdiği etkiyitek başına gösteren bu hap sayesinde ozellikle ileri yaştaki hastalar rahat edecek. Yaşlıların ilac saatlerini unutup karıştırabildiğini soyleyen uzmanlar, "Tek ilaç içerek tansiyonu düşürmekmümkün olacak" dedi. Kalp krizi, inme ve daha bircok hayati hastalığa yol acan yuksek tansiyona karşı geliştirilen bu hapın cok yakında piyasaya suruleceği belirtildi.
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