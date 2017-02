Tatlı değil acı

Gıda teroristleri sağlığımızı vuruyor. Yapılan hileler bir yana tum uzmanlar en zararlı 3 beyazın başında gelen şekerin vücudu duman ettiği goruşunde birleşiyor. TAKVİM'e konuşan California Üniversitesi Pediatri Profesörü Robert Lustig, şekerin zehirden farklı olmadığını belirtirken, nasıl şeker bağımlısı olduğumuzu ve kurtuluş yolunu şoyle anlatıyor: "Şeker koyarak her yiyecek ve iceceğe tat eklemek mumkundur. Ustelik sadece tat eklemekle kalmazsanız. Cunku şeker dildeki tat alma reseptorlerini bloke eder. Bu da beynin farklı şekilde uyarılmasını sağlar. Boylece bağımlılık mekanizması calışmaya başlar. İşlenmiş şeker, gıda endüstrisi tarafından üretilmiştir. Bu sayede insanların damak zevki kasıtlı bir şekilde değiştirilmiştir. İnsanlar farkında olmadan eroin bağımlısı olunduğu gibi şeker bağımlısı oldular. Tatlı ya da cikolata krizine girmeleri bu yuzdendir."



ÇOCUKLAR BAĞIMLI OLUYOR

"Şeker bağımlılığı kucuk yaştan başlarsa etkileri kacınılmaz oluyor. Cocuk şekerin tadını aldıktan sonra bir daha bırakamıyor. Cunku o çocuk şeker bağımlısı olmuştur. Bu da cocuğun gelecekte yaşayacağı bir cok sağlık probleminin kapısını acar. Şekerden kurtulmak icin ise oncelikle hayatınızdan cıkaracağınıza inanın. Başlangıc olarak en az bir hafta küçük bir parça bile olsa şekerli hiçbir şey yemeyin. Bu, tat alma dokunuzu bir nebze olsun eski haline getirecek. Ama unutmayın bunu belirli bir donem değil, ömür boyu devam ettireceksiniz. Hayatınızın geri kalanında şekeri bir ihtiyac olarak değil, nadir tuketilen bir luks haline getireceksiniz. Şekerli tüm tatlılardan uzak duracaksınız. Baklava, pasta, çikolata, bal, pekmez, kurabiyelere elinizi sürmeyeceksiniz. Mısır şurubu katkılı paketli gıdalardan kacacaksınız. Hazır meyve suları, cola, cipsler, fast-food urunleri hayatınızdan cıkaracaksınız."



MAMADAKİ ŞEKERE DİKK AT

Bebeklere şekerli mamalar verildiğinde, büyüme, gelişme duruyor ve hastalıklar geliyor. Çocukların büyüme hormonlarının salgılanmasını engelleyen şeker, tüm vücut hormonlarının dengesini bozuyor. Konsantrasyon kaybına sebep olacağı için çocukların ders başarısını düşürüyor. Her hastalığın öncüsü obezitenin altında da şeker tüketimi yatıyor.



PUSUDAKİ HASTALIKLAR

- Damarları tıkayıp, kardiyovaskuler rahatsızlıkları tetikler.

- Alzheimer riskini yükseltir.

- Beyne hasar verir.

- Öğrenmeyi zorlaştırır.

- Yaşlanmayı hızlandırır.

- Felç geçirtir.

- İltihap oluşumunu elverişli hale getirir.

- Ciltte kırışıklık oluşturur.

- Kemiklerin gucsuz duşmesine neden olur.

- Kansere ihtimalini çoğaltır.

- Mideyi bozar.

- Karaciğer ve pankreası harap eder.

- Dişlerin curumesine neden olarak buna bağlı bobrek ve bağırsak iltihaplanmalarına yol acar.

- Vücudun savunma sistemini zayıflatır; virüs saldırısına açık hale getirir.

- Ozellikle grip gibi kış hastalıklarına davetiye cıkarır.



BEYAZ ZEHİR ÖLDÜRÜR

Eroin gibi bağımlılık yapan şeker; çikolata, pasta ve baklavadan vazgeçemeyenlerin sonunu getiriyor