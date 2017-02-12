Menopozun izlerini yüzünüzden silin

Doğal bir surec olan menopoz kadınları tepeden tırnağa vuruyor. Menopozun olumsuz etkilerinden korunmanın mumkun olduğunu soyleyen uzmanlar, "Eklem ağrısı, sıcak basması, depresyon gibi şikayetler tedavi edilir. Yüzünüzde oluşan yaşlılık izleri de doğru besinlerle giderilir" diyor. Coğu vitamin eksikliğinden kaynaklanan cilt sorunlarına karşı uzmanlar şu onerilerde bulunuyor:



SAÇ DÖKÜLMESİ:

C vitamini ve biyotin eksikliği saçları döker.



ÇÖZÜM:

Portakal ve limon gibi narenciye ürünleri tüketilmelidir.



KEPEK:

Biotin minerali eksikliğinden ortaya çıkar. Saç, tırnak ve cilt sağlığı için çok önemli bir mineraldir.



ÇÖZÜM:

Yumurta, kepekli tahıllar ve süt en iyi biotin kaynaklarıdır.



KURU CİLT:

A vitamini yetersizliği yüzünden cilt kurur.



ÇÖZÜM:

Karaciğer, tatlı patates ve peynir mükemmel bir vitamin kaynağıdır



KAZ AYAKLARI:

B2 vitamin eksikliği nedeniyle oluşur. Bu vitamin göz ve cilt sağlığını etkiler, eksikliği kırışıklığa neden olur.



ÇÖZÜM:

B2 zengini peynir, badem ve yumurta yemektir.



ÇATLAK DUDAKLAR:

B6 vitamin eksikliği nedeniyle oluşur. Bu vitamin dudakların yumuşaklığını sağlar.



ÇÖZÜM:

En çok B2 vitamini patateste bulunuyor. Bazı tahıllar da B2 içeriyor.



KIRMIZI LEKE:

Çinko eksikliği hem ciltte kızarıklığa hem de sivilcelere neden olur.



ÇÖZÜM:

Yoğurt, kırmızı et ve bakliyatlar tüketilmelidir.



