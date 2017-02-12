Çölyak=kısır döngü

Buğday, arpa, çavdar ve yulafın içindeki 'gluten' denilen proteine karşı gelişen, ömür boyusüren çölyak hastalığı küçük-büyük herkesi tehdit ediyor. Sıklıkla çocukluk çağı ve 30-40 yaş arası meydana gelen hastalık, kısırlığa neden olup çiftlerin bebek hayalini bitiriyor. VM MedicalPark Bursa Hastanesi GastroenterolojiUzm. Dr. Murat Keskin, çölyak hastalığının genetik yatkınlığın yanı sıra tek yumurta ikizlerinde daha çok görüldüğünü belirtiyor. "Hastalık vücudun kendi dokuve organlarını bir çeşit yabancı tanımasıve hasar oluşturmasıdır" diyen Dr. Keskin, şöyle devam ediyor: "Hasar sonucunda ince bağırsaklardaki yapılar bozulur. Karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtiler verir. Hastalık buz dağının en üstünde az bir yer kaplarken; boy kısalığı, kansızlık, kısırlık, tesadüfen kan testlerinde tanı konulan sessiz ve gizli çölyak hastalığı daha geniş bir grubu oluşturur."
EKMEK YERİNE BAKLAGİL ÇÖLYAK hastalarının tahıllı gıdalardan uzak durması gerektiğini söyleyen Dr. Murat Keskin, "Hastalar pirinç, mısır, baklagiller, et, balık, yumurta, patates, soya fasulyesi, meyve ve sebzeleri rahatlıkla ve güvenle yiyebilir" dedi. Tedavide bazı ilaç ve aşı çalışmaları denense de halen etkili bir yöntem bulunamadığını anlatan Dr. Keskin, "Biyoenerji, ozon tedavisi ve diğer alternatif tıp tekniklerinin ise tedavide kesinlikle yeri yoktur" şeklinde konuştu.
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