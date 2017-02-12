Yol Durumu
  1. Brokoliyi az pişir hastalıkları bitir
  2. Zencefil-biber sinüzit gider!

=kısır döngü

Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle kendini gösteren hastalığı çocuklarda büyümeyi durdururken, kısırlığa neden oluyor; hayatı karartıyor.

Çölyak=kısır döngü
Buğday, arpa, çavdar ve yulafın içindeki 'gluten' denilen proteine karşı gelişen, ömür boyu süren hastalığı küçük-büyük herkesi tehdit ediyor. Sıklıkla çocukluk çağı ve 30-40 yaş arası meydana gelen hastalık, kısırlığa neden olup çiftlerin bebek hayalini bitiriyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzm. Dr. Murat Keskin, çölyak hastalığının genetik yatkınlığın yanı sıra tek yumurta ikizlerinde daha çok görüldüğünü belirtiyor. "Hastalık vücudun kendi doku ve organlarını bir çeşit yabancı tanıması ve hasar oluşturmasıdır" diyen Dr. Keskin, şöyle devam ediyor: "Hasar sonucunda ince bağırsaklardaki yapılar bozulur. Karın ağrısı, ishal, kusma gibi belirtiler verir. Hastalık buz dağının en üstünde az bir yer kaplarken; boy kısalığı, kansızlık, kısırlık, tesadüfen kan testlerinde tanı konulan sessiz ve gizli çölyak hastalığı daha geniş bir grubu oluşturur."

EKMEK YERİNE BAKLAGİL
ÇÖLYAK hastalarının tahıllı gıdalardan uzak durması gerektiğini söyleyen Dr. , "Hastalar pirinç, mısır, baklagiller, et, balık, yumurta, patates, soya fasulyesi, meyve ve sebzeleri rahatlıkla ve güvenle yiyebilir" dedi. Tedavide bazı ilaç ve aşı çalışmaları denense de halen etkili bir yöntem bulunamadığını anlatan Dr. Keskin, "Biyoenerji, ozon tedavisi ve diğer alternatif tıp tekniklerinin ise tedavide kesinlikle yeri yoktur" şeklinde konuştu.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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