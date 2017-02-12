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Brokoliyi az pişir hastalıkları bitir

Brokoliyi az pişir hastalıkları bitir
Birçok derde deva olan brokolide yok yok! Uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Düzenli brokoli tüketimi kanser, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkları azaltmaya ve önlemeye yardımcıdır" dedi. Brokoliden en iyi faydayı almak için buharda hafif pişirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: "Mümkünse çiğ tüketilmeli. Eğer fazla pişirirseniz besleyici değerinin yüzde 60'ı kaybolur. Koyu yeşil ve mor brokoliler daha faydalıdır. Brokoli sevmiyorsanız karnabahar, lahana, kale (kıvırcık lahana) veya Brüksel lahanası deneyin."
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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