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zihni açar

Pirinç zihni açar
Vücuda enerji veren , doyurucudur. Zihni açar. Yüksek tansiyonu düşürür. Hazmı kolaylaştırır. Fazla suyu çekerek vücuttan toksik maddeleri uzaklaştırır ve ishali keser. İçeriğindeki maddelerle de bağırsak kanseri olmak başta üzere birçok kansere karşı koruyucudur
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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