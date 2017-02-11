Yol Durumu
  1. Cinsel ilişkinin sıklığı önemli
  2. Tek kavram; internet!

etkisi...

Muşmula etkisi...
Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan , böbrek ve mesanedeki kum ile taşları dökmeye yardımcı olur. Bağırsak iltihabına karşı faydalıdır. İshal ve dizanteriyi giderir. Sinirleri güçlendirir. Mideyi kuvvetlendirir. Mide hastalıkları ve guta faydalıdır. Kan dolaşımını düzenler. Düşüğü engeller.
Etiketler:
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar