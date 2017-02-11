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Mikroplarla savaş

Mikroplarla savaş
EKŞİ tadıyla iştah açan , hazmı kolaylaştırır. Kandaki şeker oranını düşürür. İdrar kaçırma hastalığında faydalıdır. Mikrop öldürücüdür. Damarları büzerek kanamayı durdurmaya yardımcı olur. Bu etkisi ile kanamalarda faydalıdır. Ayrıca, ateş düşürücüdür. Yüksek tansiyonu olanlara tavsiye edilmez
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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