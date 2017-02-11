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Daha çok estetik amaçlı kullanılan liği de engelliyor. Saç derisindeki kan damarlarını gevşetip, dökülmelerin önüne geçiyor.

Kellere botoks
Dökülen saçlar hem erkekler hem de kadınlar için kabus anlamına geliyor. Altında ciddi bir hastalık yatmadığı sürece liğe varan dökülmelerin önüne ile geçiliyor. Dr. Emrah Çinik, botoksun ilk etki mekanizmasının saçlı derideki kan damarları için olduğunu, kan damarlarının yapısındaki kasları gevşeterek saçlı derinin kanlanmasını arttırdığını, bununla beraber oksijenlenme ve saçların beslenmesinin arttığına dikkat çekiyor. Dr. Çinik, kel kalmamak için yapılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri veriyor:

OKSİJEN ARTIYOR
"Botoksun ikinci etki mekanizması saçlı deride bulunan dihidrotestesteron (DHT) üzerinedir. DHT testosterondan 5alfa redüktaz enzimiyle oluşmaktadır ve saç dökülmesine en önemli etkendir. İşte botoks uygulandığı zaman saçlı deride oksijenlenme artmakta, oksijenlenme artınca DHT miktarı azalmaktadır. Çünkü oksijen miktarı az olunca DHT yükselir. Botoks, derideki oksijeni arttırıp saç dökülmesini azaltır. Saç botoksu yılda iki kez uygulanabilir. PRP ve kemoterapi ile kombine edilince yüz güldürücü sonuçlar elde edilir. Her iki cinse de başarıyla uygulanır."
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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