Kellere botoks

Dökülen saçlar hem erkekler hem de kadınlar için kabus anlamına geliyor. Altında ciddi bir hastalık yatmadığı sürece kelliğe varan dökülmelerin önüne botoks ile geçiliyor. Dr.Emrah Çinik, botoksun ilk etki mekanizmasının saçlı deridekikan damarlarıiçin olduğunu,kan damarlarınınyapısındakikaslarıgevşetereksaçlı derininkanlanmasını arttırdığını, bununla beraber oksijenlenme ve saçların beslenmesinin arttığına dikkat çekiyor. Dr. Çinik, kel kalmamak için yapılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri veriyor:
OKSİJEN ARTIYOR
"Botoksun ikinci etki mekanizması saçlı deride bulunan dihidrotestesteron (DHT) üzerinedir. DHT testosterondan 5alfa redüktaz enzimiyle oluşmaktadır ve saç dökülmesine en önemli etkendir. İşte botoks uygulandığı zaman saçlı derideoksijenlenme artmakta,oksijenlenme artınca DHTmiktarı azalmaktadır. Çünkü oksijen miktarı az olunca DHT yükselir. Botoks, derideki oksijeni arttırıp saç dökülmesini azaltır. Saçbotoksu yılda iki kezuygulanabilir. PRP ve kemoterapi ile kombine edilince yüz güldürücü sonuçlar elde edilir. Her iki cinse de başarıyla uygulanır."
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