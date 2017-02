İlaçlı meyve kansere vize

Amansız kanser küçükbüyük tanımıyor... Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Semiha Urvay, hem kanserden korunmak isteyenlere hem de kanser tedavisi görenlere 'doğru beslenin' çağrısı yapıyor. Sağlıklı bildiğimiz birçok gıdanın zehir saçtığı günümüzde bu çağrıya olumlu yanıt vermek zor olsa da, alınacak bazı önlemler hayat kurtarıyor. Ne yenildiğinin yanı sıra pişirme şeklinin de önemli olduğunu söyleyen Dr. Urvay, kızartma yerine haşlama ve ızgara yapılmasını öneriyor. Dr. Urvay, kanserden korunmak için yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor...



SALAM-SUCUK-SOSİS YEMEYİN

-Sakın kilo almayın: Hemen herkesi pençesine düşüren kanserden korunmak için ideal kilonun korunması şart. Özellikle kilo aldıran yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Günde en az 5 porsiyon çeşitli renkte sebze ve meyve tüketilmeli. Kırmızı et tüketimi sınırlandırılırken, işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis vs.) yenilmemeli. Katkı maddeli hazır gıdalardan, paketli ürünlerden uzak durulmalı.



-Hormon ve ilaç kalıntılarına dikkat: Sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaç kalıntıları da kansere yol açıyor. İlaç kalıntılarını yüzeysel yıkamayla veya kabuklarını ayıklamayla uzaklaştırmak güç. Ama yine de mümkün olduğunca yerel manavlardan ve pazarlardan alışveriş yaparak, organik tarım ile yetiştirilmiş ürünleri tercih ederek ve gıdaları sirkeli suda bekletip özenle yıkayarak koruyucu bir önlem alınabilir.



-Vitamin desteği: Kansere karşı korunmak için bazı vitaminler önemli. Ancak dengeli ve sağlıklı beslenen kişilerde herhangi bir vitamin desteğine ihtiyaç yok.



EN ÇOK TARIM İLACI İÇEREN GIDALAR

- Elma

- dolmalık biber

- şeftali

- çilek

- yaban mersini

- kayısı

- üzüm

- ıspanak

- kıvırcık

- salatalık

- patates

- yeşil fasulye

- yeşillikler...



ZEHİR DEN ARINDIRAN TARİF

MALZEMELER:

- 1 bardak su

- 1 bardak elma sirkesi

- 1 yemek kaşığı karbonat

- Yarım limon

Hazırlanışı: Bütün malzemeleri büyük bir kapta karıştırın. Bir sprey şişesine doldurun. Ürünün üzerine spreyi sıkın ve 5 dakika bekletin. Sonra ovalayıp durulayın



PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN

KANSER tanısı konulan kişide iştah kaybı görülebiliyor. Ya da 'faydası olur' ümidiyle daha önce hiç tüketmediği gıdaları yemeye başlıyor" diyen Dr. Semiha Urvay, şu uyarılarda bulunuyor: "Beslenme konusunda kulaktan dolma bilgilere inanmayın. Aileyle birlikte yemek yemek, sofrada sevilen gıdalara ağırlık vermek iştahı artırıyor. Kanser tedavisi gören kişi sağlıklı proteinlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle gerçek süt, yoğurt, peynir, et ve benzeri ürünlerin tüketimi artırılmalı. Şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı."



GREYFURT UYARISI

BAZI gıdalar kemoterapi ile birlikte tüketildiğinde etkileşime giriyor. Greyfurt, kan portakalı (kırmızı portakal) ve nar suyu da kemoterapi ilaçları ile etkileşime gösteriyor. Kemoterapi tedavisi uygulanırken, ısırgan ve arı sütü, polen, propolis gibi ürünler alerji yapabileceğinden bunlardan uzak durulması gerekiyor.



KEMOTERAPİYE AÇ GİTMEYİN

Kemoterapi alanların koku ve tat duyusu bozuluyor. Bulantı şikayeti ortaya çıkıyor. Bu nedenle kemoterapiye giderken yanınızda kraker, bisküvi, tost gibi gıdalar götürmelisiniz. Naneli şeker, zencefil de alabilirsiniz.