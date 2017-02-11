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Fıstık gibi !

Uzakdoğu Asya kökenli fıstığı sperm hareketlerini artırarak bebek isteyen çiftlere yardımcı oluyor. Gebelikte gerekli çinkoyu da içeriyor.

Fıstık gibi kaju!
Lezzetiyle sevilen fıstığı besleyiciliği, vücudu güçlendirme ve hastalıklardan koruma özellikleri ile de dikkat çekiyor. İçinde kalsiyum, fosfor, betakaroten, riboflavin gibi vücudumuz için çok yararlı maddeler bulunan kaju, bebek isteyenlere de fayda sağlıyor. Sperm hareketliliğini artıran bu fıstık, gebelik dönemlerinde etkili çinko mineralini de içeriyor. Kaju fıstığının diğer yararları ise şöyle:

- Kansere karşı vücut direnci arttırır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Adet döneminde yaşanan gerginliği azaltır.
- Sinirlerin ve kalp kaslarının sağlıklı çalışmasını sağlar.
- Tansiyonu düşürür.
- Özellikle hamilelerde takviyesi gereken demir mineralini içerir.
- Kemiklerin güçlü olmasını sağlar, kemik hastalıklarının oluşmasını önler.
- Şeker hastalığının gelişimini engeller.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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