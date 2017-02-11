Fıstık gibi kaju!

Lezzetiyle sevilen kaju fıstığı besleyiciliği, vücudu güçlendirme ve hastalıklardan koruma özellikleri ile de dikkat çekiyor. İçinde kalsiyum,fosfor, betakaroten, riboflavin gibi vücudumuz için çok yararlı maddeler bulunan kaju, bebek isteyenlere de fayda sağlıyor. Sperm hareketliliğini artıran bu fıstık, gebelik dönemlerinde etkili çinko mineralini de içeriyor. Kaju fıstığının diğer yararları ise şöyle:
- Kansere karşı vücutdirenci arttırır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Adet döneminde yaşanangerginliği azaltır.
- Sinirlerin ve kalp kaslarının sağlıklı çalışmasını sağlar.
- Tansiyonudüşürür.
- Özellikle hamilelerde takviyesi gereken demir mineralini içerir.
- Kemiklerin güçlü olmasınısağlar, kemik hastalıklarınınoluşmasını önler.
- Şeker hastalığının gelişimini engeller.
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