Astımlılara lahana

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Bağışıklık sistemini güçlendiren lahana mikrop öldürücüdür. Kansere karşı çok iyi bir koruyucudur. Kansızlık çekenlere ve astımlılara faydalıdır. İştah açıcıdır. Kandaki şeker oranını azaltır. Ses kısıklığını ve göğüs ucundaki çatlakları giderir. Sarılık ve safra kesesi hastalıklarında faydalıdır.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
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