Stresin fazlası bitiriyor hayatı

Küçük-büyük herkes stresin pencesinde kıvranıyor. İşsizlik, parasızlık, trafik, aşırı tempoda ve ağır calma koşulları gibi bircok neden stres seviyesini yukseltiyor. NişantaşıPsikiyatri Merkezi'ndenPsikiyatrist Yrd. Doç. Dr.Rıdvan Üney de, stresin neden olduğu hastalıklara dikkat cekerek onemli uyarılarda bulunuyor. "Stres (gerginlik),vücudumuza ya dazihnimize dışarıdan ya daiçeriden gelen herhangi bir uyarıyaverdiğimiz tepkidir" diyen Dr. Uney, şoyle devam ediyor: kalp fazla atar "Hava koşulları (aşırı soğuk, aşırı sıcak), yuksek tempoda calışmak, ağır calışma koşulları, ekonomik sorunlar, fiziksel hastalıklar, trafik, aşırı kalabalık, işsizlik, aile ici catışmalar, terorizm gibi bir suru konu strese neden olabilir. Stresdurumunda vücudumuzdaneredeyse her organımıztepki verir. Hepsi aşırı calışmaya başlar. Kalbimiz daha fazla atar, kan şekerimiz yukselir. Butun kaslarımız kasılır, vucudumuz kızarır. İc organlarımızın damarlarında kasılma olur, Beynimizedaha fazla kangider, aşırı heyecan ve panik durumu yaşarız. Baş edebileceğimizden daha fazla ve uzun suren stres, bizi hastalandırabilir. Stres sonucu bedensel ve ruhsal hastalıklar oluşabilir."
CİNSEL İSTEĞE AĞIR DARBE Psikiyatrist Yrd. Doc. Dr. Rıdvan Uney, stresin neden olduğu rahatsızlıkları şoyle sıraladı:
-Ciftlerin aşırı cocuk istemesi de stres yaratabilir ve bu nedenle hamilelik gercekleşmeyebilir.
-Adet duzensizlikleri ve adetten erken kesilme de stresli kişilerde olur.
-Cinsel isteksizlik, soğukluk sıklıkla gerginlik kokenlidir.
-Beyin kanamaları, daha cok stresli kişilerde yoğun gozukmektedir.
-Migren ve gerilim tipi baş ağrılarına neden olur.
-Sackıran, urtiker (kurdeşen), egzama, tedaviyle duzelmeyen kaşıntı ve alerjilerin altında yoğun stres yatar.
-Hipertansiyon ve kalp krizi gibi ciddi rahatsızlıklar aşırı stresli kişilerde daha sık gorulur.
-Gecmeyen boyun ağrıları, bel ağrıları, fibromiyalji, vucutta katılık hissi yaşanır.
-Goz seğirmeleri streste sık gorulur.
-Depresyon, kaygı bozuklukları, panik bozukluk gibi hastalıklar, gergin kişileri sever.
-Aşırı kilo alma ya da kilo kaybı gerginlik yaşayan kişilerde sıktır. 3 Vucutta uyuşukluklar, karıncalanmalar.
-Unutkanlık, zihinsel karışıklık, konsantrasyon sorunları ve dalgınlığa neden olur.
-Stres kontrol altında olan tansiyon ve şeker hastalıklarının tekrar bozulmasına yol acabilir.
GERGİNLİĞE 'C' DEYİN ! STRESLE savaşta C vitamini zengini gıdalar etkili oluyor. Sakinleştirici ozelliği olan bu vitamin en cok sivri biber veyaban mersininde bulunuyor. Avokado kan basıncını duşurup stresi azaltıyor. Magnezyum zengini ıspanak, badem,kakao ve kabak çekirdeği de stresli anlarda kurtarıcı rol oynuyor. Omega- 3 değeri yuksek bir besin olan balık, ozellikle yağlı balıklardan hamsi vesomon sinir sistemini onarıyor. Hindi eti, ıhlamur, fındık da serotonin salgılanmasını artırarak mutlu ediyor.
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