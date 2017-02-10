Soğuk havalar gözleri kurutur

Kış aylarında kapalı mekanlarda daha fazla vakit gecirmenin de etkisiyle goz kuruluğu şikayetleri artıyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emrah Altıparmak, goz kuruluğunun batma, yanma, kaşıntı, bulanık gorme gibi şikayetlerle yol actığını belirtiyor. "Mumkun olduğunca ev ve işyerlerinizi havalandırıp, ortamdaki nem miktarını artırın" diyen Prof. Dr. Altıparmak, kuruluk şikayeti ile doktora başvuranlara suni gozyaşı damlaları verildiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Altıparmak, karlı havalarda da guneş gozluğu takılmasını oneriyor.