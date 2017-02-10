Soğuk havalar gözleri kurutur

Kış aylarında kapalı mekanlarda daha fazla vakit gecirmenin de etkisiyle goz kuruluğu şikayetleri artıyor. AcıbademAnkaraHastanesiGöz HastalıklarıUzmanıProf. Dr.Emrah Altıparmak, goz kuruluğunun batma, yanma, kaşıntı, bulanık gorme gibi şikayetlerle yol actığını belirtiyor. "Mumkun olduğunca ev ve işyerlerinizi havalandırıp, ortamdaki nem miktarınıartırın" diyen Prof. Dr. Altıparmak, kuruluk şikayeti ile doktora başvuranlara suni gozyaşı damlaları verildiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Altıparmak, karlı havalarda da guneş gozluğu takılmasını oneriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.