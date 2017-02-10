Kuşdili güzelliği!

Afrodizyaketkili bitkiler arasındakuşdili, bir diğer adıylabiberiye de yer alıyor.Bircok hastalığa iyi gelenkuşdilinin afrodizyak etkigosterdiğini soyleyenuzmanlar, "Cinseliktidarsızlığı giderip,güç verir" diyor.Kuşdilinin sağlığa yararlarıise şoyle sıralanıyor...
- Kan dolaşımını hızlandırır.Kılcal damarlarıaçar.
- Karaciğeri tedavieden bitkilerdendir.
- Biberiye yağı,kanser tümörlerinin vevücuttaki yağ bezelerininzamanla eriyerekkaybolmasını sağlar.
- Sinirleri uyarır veguclendirir.
- Mide ve bağırsaklarıuyarır. Böylece yağlıyiyecek yenildiğindesindirime yardımcı olur.
- Hazımsızlıktan oluşangazları sokturur.
- Safrayı artırır.
- İdrar sokturucudur.
- Kadınlarda reglidüzene sokar. Gecikmeleriönler. İyi bir adetsöktürücüdür.
- Etkili bir toniktir.
- Kas ağrılarını,siyatik ve nevraljiyihafifletir.
- Burkulma ve eziklerdeiyileştiricidir.
- Romatizma hastalığınaiyi gelir.
- Sac diplerindekibezleri uyarır. Erken sacdokulmelerini onler. Saclarıguclendirir.
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