Yol Durumu
  1. Çiftlerin tercihi Malta eriği
  2. Güneşe aldanıp gribe davetiye çıkarma

güzelliği!

Salgı bezlerinin dengeli çalışmasını sağlayan bitkisi cinsel sorunlara da ilaç gibi etki ediyor. Arzuları artırıp, sorunlu çiftlere mutluluk getiriyor

Kuşdili güzelliği!
Afrodizyak etkili bitkiler arasında , bir diğer adıyla biberiye de yer alıyor. Bircok hastalığa iyi gelen kuşdilinin afrodizyak etki gosterdiğini soyleyen uzmanlar, "Cinsel iktidarsızlığı giderip, güç verir" diyor. Kuşdilinin sağlığa yararları ise şoyle sıralanıyor...


- Kan dolaşımını hızlandırır. Kılcal damarları açar.
- Karaciğeri tedavi eden bitkilerdendir.
- Biberiye yağı, kanser tümörlerinin ve vücuttaki yağ bezelerinin zamanla eriyerek kaybolmasını sağlar.
- Sinirleri uyarır ve guclendirir.
- Mide ve bağırsakları uyarır. Böylece yağlı yiyecek yenildiğinde sindirime yardımcı olur.
- Hazımsızlıktan oluşan gazları sokturur.
- Safrayı artırır.
- İdrar sokturucudur.
- Kadınlarda regli düzene sokar. Gecikmeleri önler. İyi bir adet söktürücüdür.
- Etkili bir toniktir.
- Kas ağrılarını, siyatik ve nevraljiyi hafifletir.
- Burkulma ve eziklerde iyileştiricidir.
- Romatizma hastalığına iyi gelir.
- Sac diplerindeki bezleri uyarır. Erken sac dokulmelerini onler. Sacları guclendirir.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar