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tarzı uzun ömür demek

Japon tarzı yemek uzun ömür demek
Dünyada en uzun yaşayan insanların lar olduğunu soyleyen uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Onlar gibi beslenen omrunu uzatır" dedi. Yıldırım, Japonlar'ın neler yediklerini ise şoyle anlattı: "Japon kulturunun vazgecilmezi yeşil caydır. Bu cay kanserden, kalp-damar hastalıklarından korur. Kahvaltıda bile yedikleri balık da sağlıklıdır. Deniz yosunu tuketirler. Kahverengi yosunlar virüs ve iltihaplara karşı etkilidir. Deniz yosunu sotelenip kızarmış ekmek ve krem peynir ile yenilebilir. Japonlar duzenli olarak fermente besinler tuketir. Baharatlar, sebzeler, soya ve hatta deniz urunleri bile fermente edilir. Fermente besinler yararlı bakteriler, maya ve besin oğeleri icerir. Orneğin Natto (fermente edilmiş soya fasulyesinden yapılan yiyecek) zengin bir K2 vitamini kaynağıdır. K2 vitamini damar sertliği, kireclenme ve kanserden korur."
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