Japon tarzı yemek uzun ömür demek

Dünyada en uzun yaşayan insanların Japonlar olduğunu soyleyen uzman diyetisyen Şebnem KandıralıYıldırım, "Onlar gibi beslenen omrunu uzatır" dedi. Yıldırım, Japonlar'ın neler yediklerini ise şoyle anlattı: "Japon kulturunun vazgecilmezi yeşil caydır. Bu cay kanserden, kalp-damar hastalıklarından korur. Kahvaltıda bile yedikleri balık da sağlıklıdır. Deniz yosunu tuketirler. Kahverengiyosunlar virüs ve iltihaplara karşıetkilidir. Deniz yosunu sotelenip kızarmış ekmek ve krem peynir ile yenilebilir. Japonlar duzenli olarak fermente besinler tuketir. Baharatlar, sebzeler, soya ve hatta deniz urunleri bile fermente edilir. Fermente besinler yararlı bakteriler, maya ve besin oğeleri icerir. Orneğin Natto (fermente edilmiş soya fasulyesinden yapılan yiyecek) zengin bir K2 vitamini kaynağıdır. K2 vitamini damar sertliği, kireclenme ve kanserden korur."
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