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eksikliği bozuyor kalpleri

Bedenin kendini da tamir ettiğini söyleyen uzmanlar, günde 8 saatten az uyuyanları uyardı: Hormonlarınız bozulur, bağışıklığınız zayıflar, kalbiniz tekler...

Uyku eksikliği bozuyor kalpleri
Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Sağlıklı bir hayat için beslenme kadar nun da önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, günde 8 saatten az uyuyanların birçok hastalığa yakalandığını belirtiyor. Kaliteli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirip beyni kuvvetlendirdiğini, kasları onardığını anlatan uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor: "Vücut tamir işini biz uyurken yapar. Yetersiz uyku metabolizmayı bozup hormon dengesizliğine neden olur. Bağışıklığın zayıflamasıyla vücut birçok hastalığa açık hale gelir. Kalp hastalığı riski yükselir. Vücut yağ depolar. Ayrıca büyüme hormonunun da çalışması zayıflar." Her gün aynı saatte yatıp-kalkmaya da dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, "Zifiri karanlıkta uyuyun ki, vücudu koruyan melatonin salgılansın" dedi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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