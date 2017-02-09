Uyku eksikliği bozuyor kalpleri

Uyku sorunu yaşayanlar dikkat! Sağlıklı bir hayat için beslenme kadar uykunun da önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, günde 8 saatten az uyuyanların birçok hastalığa yakalandığını belirtiyor. Kaliteli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirip beyni kuvvetlendirdiğini, kasları onardığını anlatan uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor: "Vücut tamirişini biz uyurken yapar. Yetersiz uyku metabolizmayı bozup hormon dengesizliğine neden olur. Bağışıklığın zayıflamasıyla vücut birçok hastalığa açık hale gelir. Kalp hastalığı riski yükselir. Vücut yağ depolar. Ayrıca büyüme hormonunun da çalışması zayıflar." Her gün aynı saatte yatıp-kalkmaya da dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, "Zifiri karanlıkta uyuyun ki, vücudu koruyan melatonin salgılansın" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.