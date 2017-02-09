Tehlikenin farkına 'fırın'

Türk insanının vazgeçilmezi olan ekmekte de zehir çıktı. California Üniversitesi Pedatri Profesörü Robert Lustig'in yaptığı açıklamalar tadımızı iyice kaçırdı. TAKVİM'e konuşan Prof. Dr. Lustig, genetiğiyle oynanmış buğdaydan yapılan ekmeğin şeker deposu olduğunu, kansere yol açtığı vurguladı. Sadece beyaz ekmeğin değil, tam tahıllı denilen ekmeklerin de zehir saçtığını söyleyen Prof. Dr. Lustig, "Ekmeğinizi evde kendiniz pişirin" uyarısını yaptı. Fırından çıkıp sofralarımızı süsleyen ekmekteki 10 zehirli maddeye işaret eden Prof. Dr. Lustig, hileleri ve sağlığa zararlarını şöyle sıraladı:



DOMUZ KILI BİLE VAR

- İnsan saçından, başta domuz olmak üzere hayvan kılından, tavuk tüyünden elde edilen E 920 sistain metabolizmayı bozuyor.

- Beyaz ekmekte yüksek dozda kullanılan E 170 kalsiyum karbonat zehirliyor. Safra, böbrek taşı, hemoroit, müzmin kabızlık, fistül kanaması gibi hastalıklara neden oluyor.

- E 471, E 477 mono ve di-gliseridler, modifiye edilmiş fırkaları. Domuzdan elde edilenleri de bulunuyor.

- E 280 propiyonik asit, E 281 sodyum propiyonat. E 282 kalsiyum propiyonat, E 283 potasyum sorbat. Koruyucu olarak kullanılıyor. Migren ağrılarına sebebiyet veriyor.

- E 200 sorbik asit, cilt hastalıklarına yol açıyor.

- Kıvam artırıcı, tatlandırıcı ve nem tutucu olarak kullanılan E 420 sorbital baş ağrısı, susuzluk, bulantı ve kan şekerinin yükselmesine neden oluyor.

- Un işleme ajanı E 924 potasyum bulantı, kusma, ishal ve sancı yapıyor.

- Beyazlatmak için E928 benzoil peroksit ve boyalar kullanılıyor.



PAKETE GİREN HER GIDA ZEHİR SAÇIYOR

MAR KET raflarında içinde şeker olmayan yiyeceğin bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Robert Lustig, şu uyarılarda bulundu:



- Uluslararası sağlık standartları yetişkin biri için günde 50 gramdan fazla şekerin zararlı olduğunu söylüyor. Şekerden alınan kalori normal kalori hesabından farklı oluyor. Çünkü normal kalori yakılırken, şekerden gelen kalori yağ olarak depolanıyor bu da obeziteye yol açıyor.

- Bir küp şeker 4 gram. Diyet kola içenler şekerden kaçtığını sanıyor. Ama onun içinde de karamel var. Karamelin de hammadesi zaten şeker.

- Market ürünlerinin birçoğu şekersiz diye satılıyor. Organik yoğurdun içinde şeker bulunuyor.

- Diyet yoğurtlarda fruktoz var. Ekmeklerin içine şeker ve dekstroz katılıyor.

- Sucuk ve sosisin içine şeker ekleniyor.

- Peynir de bile fruktoz bulunuyor. Gıda endsütrisi de bizi bağımlı yaptığı gibi bu şekilde beslemeye devam ediyor.



ŞEKER BOM BALARI KANSERİ BESLİYOR

-Kutu kola: 10 küp şeker

- Enerji içeceği: 6,5 küp şeker

- Meyveli yoğurt: 6,5 küp şeker

- Light meyveli yoğurt: 3,5 küp şeker

- Yoğurt: 2 küp şeker

- 1 bardak sütlü kakao: 7,5 küp şeker

- 100 gram dondurma: 5,5 küp şeker

- Kuruyemiş barı: 6 küp şeker

- 1 litre meyve suyu: 18 küp şeker

- 1 paket bisküit: 15 küp şeker

- 1 paket diyet bisküit: 4 küp şeker

- 1 paket diyet kurabiye: 5 küp şeker

- Çikolatalı puding (100 gr): 4 küp şeker

- 1 dilim beyaz ekmek: 2 küp şeker

- 1 paket çikolata (gofret): 7,5 küp şeker

- 1 paket bonibon: 12 küp şeker

- 1 kutu ketçap: 20 küp şeker

- 1 kutu mayonez: 15 küp şeker

- 1 poğaça: 5 küp şeker

- 1 simit: 4 küp şeker

- 1 kase mısır gevreği: 2 küp şeker

- 100 gram beyaz peynir: 6 küp