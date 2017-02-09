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Bir mutluluk

A vitamini zengini , Alzheimer’dan kansere kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Aynı zamanda cinsel arzuyu tetikleyip, sorun yaşayan çiftlerin imdadına yetişiyor...

Bir havuç mutluluk
Birçok hastalığın ilacı doğada yatıyor. Yemeklere katılan, salata olarak çiğ tüketilen da her derde deva gıdalar arasında başı çekiyor. Yüksek A vitamini içeren havuç cinsellik hormonlarını aktive ediyor.

CİNSEL GÜÇ VERİYOR
Son yıllarda yapılan araştırmalar havucun düşünme gücünü artırdığı gibi, iktidarsızlığa karşı önleyici bir gücü olduğunu da ortaya koyuyor. Cinsel dürtüyü artırıp, güç veren havuç bu konuda sorun yaşayan çiftlerin de yüzünü güldürüyor. Uzmanlar havucun iyi geldiği hastalıklardan bazılarını şöyle sıralıyor:

- Unutkanlığa iyi gelir.
- Gözleri kuvvetlendirir.
- Cinsel gücü artırır.
- Erken bunamaya etki eder.
- Alzheimer'dan korur.
- Kalp krizini önler.
- Deri ve akciğer kanseriyle mücadele eder.
- Kronik baş ağrısına karşı önleyicidir.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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