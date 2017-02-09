Bir havuç mutluluk

Birçok hastalığın ilacı doğada yatıyor. Yemeklere katılan, salata olarak çiğ tüketilen havuç da her derde deva gıdalar arasında başı çekiyor. Yüksek A vitamini içeren havuç cinsellik hormonlarınıaktive ediyor.
CİNSEL GÜÇ VERİYOR
Son yıllarda yapılan araştırmalar havucun düşünmegücünü artırdığı gibi,iktidarsızlığa karşı önleyicibir gücü olduğunu da ortayakoyuyor. Cinsel dürtüyü artırıp, güç veren havuç bu konuda sorun yaşayan çiftlerin de yüzünü güldürüyor. Uzmanlar havucun iyi geldiği hastalıklardan bazılarını şöyle sıralıyor:
- Unutkanlığa iyi gelir.
- Gözleri kuvvetlendirir.
- Cinsel gücü artırır.
- Erken bunamaya etki eder.
- Alzheimer'dan korur.
- Kalp krizini önler.
- Deri ve akciğerkanseriyle mücadeleeder.
- Kronik baş ağrısına karşı önleyicidir.
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