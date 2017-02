Bel ağrısı çekene ameliyatsız çare

Dayanılmaz ağrılara yol açan bel fıtığı artık ameliyatsız tedavi ediliyor. Dr. Savaş Çömlek , 'Epidural enjeksiyonla bıçak altına yatmadan fıtıktan kurtulmak mümkün' diyor.kilo, ağır yük kaldırma, hareketsizlik ve yanlış oturma gibi nedenler bel fıtığına yol açıyor. Bel fıtığı hastalarının çoğunluğunda ameliyata gerek olmadığını söyleyen"Bu konuda altın kural ameliyatın özel durumlar hariç her zaman en son seçenek olduğudur" diyor. Ağrı nedeniyle cerrahi müdahaleye başvurulmasının modern tıpta yeri bulunmadığını belirten Dr. Çömlek, "Ancak ve sadeceBu sinir hasarları da en çok ayak düşmesi, bacaklardan birinde ya da her ikisinde ilerleyici kuvvet kaybı, idrar ve dışkı tutamama şeklindeki yakınmalara neden olur" diye konuşuyor. Dr. Çömlek, tedaviye ilişkin şu bilgileri veriyor.Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılıkları, yürüme ve oturmada güçlük bel fıtığının belirtileridir. Bel fıtığı ilerlerse iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi belirtiler de eklenebilir.EPİDURAL enjeksiyon boyun fıtığında da güvenle uygulanabilir. Ancak beldekinden biraz zor bir uygulama olduğundan daha deneyimli ağrı tedavi uzmanları tarafından yapılmasında fayda vardır. Diğer ağrılar için de bu yöntem kullanılabilirFAZLA kilo ve hareketsizlik bel fıtığının ana sebepleri arasında yer alıyor. Ayrıca yerdeki cisimleri dizleri kırmadan eğilerek kaldırmak, ağır eşyaları itmek veya çekmek, omuz üstüne yük taşımak, yukarı doğru uzanmak, masa başında uzun süre çalışmak bel fıtığına davetiye çıkartıyor."İlk olarak epidural enjeksiyonla fıtığa ya da ilgili sinir çevresine inceİkincisi, fıtık içine ozon ve radyofrekans uygulamalarıdır. Üçüncüsü de fıtık içine yapılan kök hücre naklidir."Nokta atışı ya da 'belden iğne yaptırma' diye bilinen uygulamanın tıbbi adı epidural enjeksiyondur. 3 değişik yoldan yapılır. Fıtığın zarar verdiği yere ince borularla, ileri görüntüleme araçları (film ve ultrason) yardımı ile girilir. İlaçlardan oluşan bir karışım hastanın fıtığının olduğu yere uygulanır. Bu işlemlerin ameliyathane koşullarında yapılması gereklidir.Genellikle 2 hafta süreyle istirahat, fizik tedavi ve ağrı kesicilere cevap vermeyen yakınmaları olan hastalara uygulanır. Bazen de bu süreyi beklemeden epidural enjeksiyon yapılabilir.Epidural enjeksiyon ameliyat olduğu halde ağrısı geçmeyen hastaların da derdine deva olabiliyor. Bel fıtığının zarar verdiği sinirler ve çevre dokularda vücudun kendi kendine yaptığı zararlı kimyasal maddeler ortaya çıkıyor. Bu maddeler hem iyileşmeyi güçleştiriyor hem de ağrıya neden oluyor. Doğru yere yapılan ilaçlarla bu zararlı maddeler ortadan kaldırılıyor. Aynı zamanda fıtığın zarar verdiği yerleri iyileştiren bu ilaçlar, fıtığın küçülmesine de yardım ediyor.En fazla yarım saat süren bir işlemdir. Hastaların çoğu tek seansta iyileşiyor. Bununla birlikte en sık birer ay arayla olmak üzere senede 4 kez enjeksiyon yapılabilir.yoksa tedavi edici etkisi var mı? Kesinlikle iyileştirmek için yapılıyor. Ağrı kesme etkisi uygulamadan sonra sadece bir iki saat sürüyor. Sonrasında iyileşme hemen başladığı için hastalar ya hiç ağrı duymuyorlar ya da ağlarılar çok azalıyor. 6 Ne kadar sürede sonuç alINIYOR ? Uygulamadan hemen sonra etki başlar hastalar servise ağları geçmiş olarak çıkarlar. Aynı gün evlerine gidebilirler ve ertesi gün normal hayatlarına geri dönerler.Hafif ve orta şiddetteki fıtıklarda hastalara operasyon sonrası eğitim verip belli hareketler öğretiyoruz. Ciddi vakalarda ise mutlaka bir fizik tedavi programına dahil olmalarını tavsiye ediyoruz.Bel fıtığı dışında da bel ağrısı na neden olan başka hastalıklar var. Bel kemiği eklemlerinden kaynaklananlar ile fıtığın yaşlanmasına ve içerden yaralanmasına bağlı hastalıklarda başka türlü tedaviler yapmak gerekirDeneyimli bir ağrı tedavi uzmanının elinden yapılınca son derece güvenlidir. Özellikle film kontrolüyle yapılırsa hiç sorun çıkmaz.Epidural enjeksiyonda kesinlikle genel anestezi uygulamıyoruz. Lokal anestezi ile tüm işlemler yapılıyor ve hastalar asla ağrı duymuyor. Ama ihtiyaç olursa halk arasında cesaret iğnesi denilen hastaları rahatlatıcı bir takım ilaçlar yapıyoruz.