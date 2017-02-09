Bel ağrısı çekene ameliyatsız çare

Aşırı kilo, ağır yük kaldırma, hareketsizlik ve yanlış oturma gibi nedenler bel fıtığına yol açıyor. Bel fıtığı hastalarının çoğunluğunda ameliyata gerek olmadığını söyleyen Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Ağrı Kliniğinden Uzm. Dr. Savaş Çömlek, "Bu konuda altın kural ameliyatın özel durumlar hariç her zaman en son seçenek olduğudur" diyor. Ağrı nedeniyle cerrahi müdahaleye başvurulmasının modern tıpta yeri bulunmadığını belirten Dr. Çömlek, "Ancak ve sadece ilerleyici sinir hasarı varsa ameliyat gereklidir. Bu sinir hasarları da en çok ayak düşmesi, bacaklardan birinde ya da her ikisinde ilerleyici kuvvet kaybı, idrar ve dışkı tutamama şeklindeki yakınmalara neden olur" diye konuşuyor. Dr. Çömlek, tedaviye ilişkin şu bilgileri veriyor.
BELİRTİLERE DİKKAT!
Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılıkları, yürüme ve oturmada güçlük bel fıtığının belirtileridir. Bel fıtığı ilerlerse iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi belirtiler de eklenebilir.
BOYUN FITIĞINA DA ETKİ EDİYOR
EPİDURAL enjeksiyon boyun fıtığında da güvenle uygulanabilir. Ancak beldekinden biraz zor bir uygulama olduğundan daha deneyimli ağrı tedavi uzmanları tarafından yapılmasında fayda vardır. Diğer ağrılar için de bu yöntem kullanılabilir
AĞIR YÜKTAŞIMAYIN
FAZLA kilo ve hareketsizlik bel fıtığının ana sebepleri arasında yer alıyor. Ayrıca yerdeki cisimleri dizleri kırmadan eğilerek kaldırmak, ağır eşyaları itmek veya çekmek, omuz üstüne yük taşımak, yukarı doğru uzanmak, masa başında uzun süre çalışmak bel fıtığına davetiye çıkartıyor.
10 SORUDA EPİDURAL ENJEKSİYON
İĞNELERLE GİRİLİYOR
"İlk olarak epidural enjeksiyonla fıtığa ya da ilgili sinir çevresine ince iğnelerle girilip tedavi edici ilaçlar verilir. İkincisi, fıtık içine ozon ve radyofrekans uygulamalarıdır. Üçüncüsü de fıtık içine yapılan kök hücre naklidir."
BU YÖNTEM NASIL YAPILIR?
Nokta atışı ya da 'belden iğne yaptırma' diye bilinen uygulamanın tıbbi adı epidural enjeksiyondur. 3 değişik yoldan yapılır. Fıtığın zarar verdiği yere ince borularla, ileri görüntüleme araçları (film ve ultrason) yardımı ile girilir. İlaçlardan oluşan bir karışım hastanın fıtığının olduğu yere uygulanır. Bu işlemlerin ameliyathane koşullarında yapılması gereklidir.
HERKESE UYGULANIR MI?
Genellikle 2 hafta süreyle istirahat, fizik tedavi ve ağrı kesicilere cevap vermeyen yakınmaları olan hastalara uygulanır. Bazen de bu süreyi beklemeden epidural enjeksiyon yapılabilir.
AMELİYAT OLDUĞU HALDE AĞRISI SÜRENLERE DE UYGULANIR MI?
Epidural enjeksiyon ameliyat olduğu halde ağrısı geçmeyen hastaların da derdine deva olabiliyor. Bel fıtığının zarar verdiği sinirler ve çevre dokularda vücudun kendi kendine yaptığı zararlı kimyasal maddeler ortaya çıkıyor. Bu maddeler hem iyileşmeyi güçleştiriyor hem de ağrıya neden oluyor. Doğru yere yapılan ilaçlarla bu zararlı maddeler ortadan kaldırılıyor. Aynı zamanda fıtığın zarar verdiği yerleri iyileştiren bu ilaçlar, fıtığın küçülmesine de yardım ediyor.
OPER ASYO N NE KADAR SÜRÜYOR?
En fazla yarım saat süren bir işlemdir. Hastaların çoğu tek seansta iyileşiyor. Bununla birlikte en sık birer ay arayla olmak üzere senede 4 kez enjeksiyon yapılabilir.
-SADE CE AĞRIYI MI GEÇİRİYOR
yoksa tedavi edici etkisi var mı? Kesinlikle iyileştirmek için yapılıyor. Ağrı kesme etkisi uygulamadan sonra sadece bir iki saat sürüyor. Sonrasında iyileşme hemen başladığı için hastalar ya hiç ağrı duymuyorlar ya da ağlarılar çok azalıyor. 6 Ne kadar sürede sonuç alINIYOR ? Uygulamadan hemen sonra etki başlar hastalar servise ağları geçmiş olarak çıkarlar. Aynı gün evlerine gidebilirler ve ertesi gün normal hayatlarına geri dönerler.
FİZİK TEDAVİYE GEREK OLUYOR MU ? Hafif ve orta şiddetteki fıtıklarda hastalara operasyon sonrası eğitim verip belli hareketler öğretiyoruz. Ciddi vakalarda ise mutlaka bir fizik tedavi programına dahil olmalarını tavsiye ediyoruz.
KİMLER BU TEDAVİDEN FAYDA GÖREMEZ?
Bel fıtığı dışında da bel ağrısına neden olan başka hastalıklar var. Bel kemiği eklemlerinden kaynaklananlar ile fıtığın yaşlanmasına ve içerden yaralanmasına bağlı hastalıklarda başka türlü tedaviler yapmak gerekir
BU İŞLEMİN RİSKLERİ VAR MI?
Deneyimli bir ağrı tedavi uzmanının elinden yapılınca son derece güvenlidir. Özellikle film kontrolüyle yapılırsa hiç sorun çıkmaz.
GENEL ANESTEZİYE İHTİYAÇ VAR MI?
Epidural enjeksiyonda kesinlikle genel anestezi uygulamıyoruz. Lokal anestezi ile tüm işlemler yapılıyor ve hastalar asla ağrı duymuyor. Ama ihtiyaç olursa halk arasında cesaret iğnesi denilen hastaları rahatlatıcı bir takım ilaçlar yapıyoruz.
GİRİŞİMDEN ÖNC E NEYE DİKKAT EDİLMELİ?
Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar tehlikeli olabilir. Tıbbı durumunuz ve kullandığınız ilaçların, uygulamayı yapacak ağrı tedavi doktoru tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.