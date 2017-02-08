Sinyalleri dinle aniden göçme

HER SANİYE ÖNEMLİ
Ani olum, kişinin kalp hastalığı olsun veya olmasın şikayetlerin başlamasından 1 saat içinde hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Bu şikayetler coğunlukla belli belirsiz olmasına rağmen goğus ağrısı, nefes darlığı, bayılma hissi ve ic huzursuzluk şeklinde ortaya cıkabiliyor. Bazen de ani olum hicbir bulgu vermeden dakikalar icinde gercekleşiyor. Ani olum yaşlara gore farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Orneğin 35 yaşının altında görülen ölümlerin buyuk bir coğunluğunun doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları, kalpdolaşım sistemi ile ilgili yapısal sorunlar ve ritm bozukluğundan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bunlarla birlikte, doğuştan olan kalp damar anomalileri, beyin damarlarında oluşan anevrizmanın yırtılması ve kalp kası hastalıkları da ani olumun meydana gelmesinde onemli rol oynuyor.
ENERJİ İÇECEKLERİ...
35 yaş ustu kişilerde ise, genellikle kalp damarlarındaki ani tıkanma veya eski tıkanıklıkların oluşturduğu kalp kası bozuklukları sonucu ani olum gercekleşiyor. Fiziksel eforun fazla olduğu sportif aktiviteler sırasında ani olumler daha cok ortaya cıkıyor. Sporun turune gore değişmekle birlikte en riskli grup; doğal parkur koşucuları ile maraton koşucuları. Genclerde bu kotu duruma genetik kökenli kalp hastalıklarının yanı sıra, bazı enerji içecekleri ve uyarıcı ilaç kullanımı da yol açıyor. Ailede genc yaşta ani olum olan ve sık bayılma atakları geciren kişilerde de riskin artıyor. Yarışmalı sporlara başlamak isteyenlerin mutlaka kardiyolojik muayeneden gecmesi gerekiyor.
SİGARADAN UZAK DURUN
"Ani kalp ölümlerinin engellenmesi, en başta koroner damar hastalıklarının engellenmesine bağlı. Bu da kalpte hastalığa neden olan risk faktörlerinin kontrol edilmesiyle mümkün" diyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, şu uyarılarda bulundu: "Ani ölüm, ne kadar sinsi görünse de altında yatan en önemli sebep kalp-damar hastalıkları olduğundan önlenebilir bir sorundur. Sigaradan uzak durup, kolesterol ve tansiyon dengeli tutulmalı. Riskli hastalar düzenli kalp kontrollerini yaptırmalı. Düzenli beslenme ve egzersiz ihmal edilmemeli."
DİĞER NEDENLER
Beklenmedik bir anda ortaya çıkan beyin kanaması, akciğer embolisi, karaciğer hastalıkları, aort anevrizması, zatürre, menenjit, epilepsi gibi rahatsızlıklar, mide ve bağırsaktaki büyük ölçekli kanamalar, zehirlenmeler, çeşitli ilaçlara karşı gelişen alerjik reaksiyonlar da ani ölüm nedenleri arasında yer alıyor
KALP DOSTU BESİNLER
Soğan ve sarımsak: Soğan içerdiği kimyasal maddelerle kalbi güçlendirir. Sarımsak ise nefes darlığını gideren bileşimler içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
BROKOLİ: Vitamin deposu ve kalp hastalıklarını önler.
DOMATES: İçerdiği likopen (güçlü bir antioksidan) ile vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.
ELMA : Kolesterolü yok eder, kabızlığı önler ve kalp sorunlarına karşı korur.
EN GİNAR : Kolesterolü düşürür, kandaki şeker miktarını ayarlar ve kalp hastalıklarını önler.
ISPANAK : Demir bakımından faydalı ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi görülür.
KEK İK: Hazmı kolaylaştırır ve kalp çarpıntısını keser.
PORTAKAL: C vitamini, potasyum, protein, B ve E vitaminleri ile kalp hastalıkları riskini azaltır.
SALATALIK : Kabızlığı önler ve kalp hastalıklarında vücutta biriken suyun atılmasına yardımcı olur.
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