Sinyalleri dinle aniden göçme

yıllarda ani olumleri sık duyar olduk. Ozellikle sporcularda tanık olduğumuz bu ani olumler ne yazık ki genc-yaşlı, sağlıklı gorunen herkeste olabiliyor.de, ani olumun sadece hasta ve ileri yaşlı olanları değil her yaştaki insanı tehdit ettiğini,belirtiyor. Bu beklenmedik olumlerin bilinen en buyuk sebebin kalp-damar hastalıkları olduğunun altını cizen, ulkemizde her yıl yaklaşık 80-100 bin kişinin ani olum nedeniyle yaşamını yitirdiğini soyleyen Prof. Dr. Ergun Seyfeli, şu uyarılarda bulunuyor...Ani olum, kişinin kalp hastalığı olsun veya olmasınBu şikayetler coğunlukla belli belirsiz olmasına rağmen goğus ağrısı, nefes darlığı, bayılma hissi ve ic huzursuzluk şeklinde ortaya cıkabiliyor. Bazen de ani olum hicbir bulgu vermeden dakikalar icinde gercekleşiyor. Ani olum yaşlara gore farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Orneğinbuyuk bir coğunluğunun doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları, kalpdolaşım sistemi ile ilgiliBunlarla birlikte, doğuştan olan kalp damar anomalileri, beyin damarlarında oluşan anevrizmanın yırtılması ve kalp kası hastalıkları da ani olumun meydana gelmesinde onemli rol oynuyor.35 yaş ustu kişilerde ise, genellikle kalp damarlarındaki ani tıkanma veya eski tıkanıklıkların oluşturduğu kalp kası bozuklukları sonucu ani olum gercekleşiyor. Fiziksel eforun fazla olduğu sportif aktiviteler sırasında ani olumler daha cok ortaya cıkıyor. Sporun turune gore değişmekle birlikte en riskli grup;Genclerde bu kotu durumayanı sıra, bazıAilede genc yaşta ani olum olan ve sık bayılma atakları geciren kişilerde de riskin artıyor. Yarışmalı sporlara başlamak isteyenlerin mutlaka kardiyolojik muayeneden gecmesi gerekiyor.kalp ölümlerinin engellenmesi, en başta koroner damar hastalıklarının engellenmesine bağlı. Bu da kalpte hastalığa neden olan risk faktörlerinin kontrol edilmesiyle mümkün" diyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli , şu uyarılarda bulundu: "Ani ölüm, ne kadar sinsi görünse de altında yatan en önemli sebep kalp-damar hastalıkları olduğundan önlenebilir bir sorundur. Sigaradan uzak durup, kolesterol ve tansiyon dengeli tutulmalı. Riskli hastalar düzenli kalp kontrollerini yaptırmalı. Düzenli beslenme ve egzersiz ihmal edilmemeli."Soğan ve sarımsak: Soğan içerdiği kimyasal maddelerle kalbi güçlendirir. Sarımsak ise nefes darlığını gideren bileşimler içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.BROKOLİ: Vitamin deposu ve kalp hastalıklarını önler.DOMATES: İçerdiği likopen (güçlü bir antioksidan) ile vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.ELMA : Kolesterolü yok eder, kabızlığı önler ve kalp sorunlarına karşı korur.EN GİNAR : Kolesterolü düşürür, kandaki şeker miktarını ayarlar ve kalp hastalıklarını önler.ISPANAK : Demir bakımından faydalı ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi görülür.KEK İK: Hazmı kolaylaştırır ve kalp çarpıntısını keser.PORTAKAL: C vitamini, potasyum, protein, B ve E vitaminleri ile kalp hastalıkları riskini azaltır.SALATALIK : Kabızlığı önler ve kalp hastalıklarında vücutta biriken suyun atılmasına yardımcı olur.