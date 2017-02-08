Havadan kavga!

Diyarbakır Dicle Üniversitesi lojmanında sahipsiz köpekleri beslediği için 3 yıl önce çıkarılma uyarısı yapılan Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Traşçı'ya, üniversite yönetiminin değişmesine rağmen yeniden aynı uyarı yapıldı. Doç. Dr. Traşçı'ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu imzası ile gönderilen yazıda, lojman sakinleri ve çocuklarına yönelik gerçekleşen köpek saldırıları gerekçe gösterildi. Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Damla Şahin, duruma tepki gösterdi.