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Günde 2 avuç üzüm ’a çözüm

Günde 2 avuç üzüm Alzheimer’a çözüm
ABD'deki California Universitesi'nin son araştırması, günde 2 avuç kuru üzüm yemenin Alzheimer'dan koruduğunu ortaya koydu. 6 ay suren araştırmada, 10 sağlıklı kişiden gunde 2 kez uzum yemesi istendi. Verilen sure sonunda yapılan PET taramalarında beynin erken evre hastalığının işaret eden bolgesinde olumlu gelişmeler izlendi. Uzumun Alzheimer'ı engelleyip, hafızayı kuvvetlendirdiğini acıklayan uzmanlar, "Beyin sağlığını korumak icin gerekli kimyasalları belli seviyede tutan uzumden gunde 2 avuc yemeyi ihmal etmeyin. Cekirdekli siyah kuru uzumu tuketebilirsiniz" dedi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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