Gebelik sekeri vuruyor bebeği

Hamilelik şekeri, anne karnındaki bebeğin de hayatını karartıyor. Prof. Dr. Faruk Buyru, "Kontrol edilmemiş yuksek şeker, bebeğin kalbine zarar vererek olumune neden olabilir. Bunun dışında iri bebek, buna bağlı doğum travmalarında artış, daha sonra kalıcı sakatlıkla sonuclanabilecek omuz takılmaları, bebeğin suyunun fazla olması, sezaryen ve mudahaleli doğum riskinde artış, gebelik ve doğum surecinde karşılaşılabilecek sorunlardandır" uyarısı yapıyor. Prof. Dr. Buyru, "Gebelikte anne karnında bebek olumlerinin en onemli nedeninin, kontrol edilmemiş şeker olduğu akıldan cıkarılmamalıdır. Gebelikte diyete dikkat etmek ve kilo almamak şeker hastalığı riskini azaltacaktır" diyor.