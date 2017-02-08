Çıtır skandal

İzmir'de 12-13 yaşlarındaki kızların kaçırılıp, ailelerinin 30-40 bin lira verilerek susturulması gündeme damgasını vururken; ünlü doktor Cihan Aksoy'un kırdığı pot herkesi şoke etti. Canlı yayında Zahide Yetiş'in, "Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama hocam 11 yaşında kızım demişler de bizim de dizlerimizden sesler geliyor zaman zaman... Neden?" şeklindeki sorusunu Dr. Cihan Aksoy skandal sözlerle yanıtladı: "11 yaşındaki kızlar çıtır olur. Dizleri de çıtırdar. Siz de daha çıtırsınız demek." Bu cevabıyla herkesin tepkisini çeken Dr. Cihan Aksoy sosyal medyada topa tutuldu. Birçok kişi, "Hoca kudurmuş galiba? Vay onun hastalarına" dedi.