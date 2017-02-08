8 ayda 78 kilo verdi

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde oturan 18 yaşındaki Cemil Binicioğlu, 8 ayda 78 kilo vererek adeta yeniden doğdu. Obezite nedeniyle 180 kiloya ulaşan Cemil Binicioğlu, hareket edemez hale gelince tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Başarılı geçen ameliyat sonrasında hızla kilolarından kurtulan Binicioğlu, "Kilolarım yüzünden yürüyemiyordum. Psikolojik olarak bunalıma girmiştim. Şimdi çok mutluyum" dedi. 70 bedenden 40 bedene düştüğünü, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Cemil Binicioğlu, artık eski fotoğraflarına dahi bakmak istemediğini belirtti. Kilolarla birlikte birçok hastalıktan da kurtulan Binicioğlu, herkese sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, hareketli olmayı tavsiye etti.