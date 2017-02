Ma ndal inayla aşka doyma

aylarının olmazsa olmazlarından mandalina nın faydaları saymakla bitmez. C vitamnini deposu mandalina yalnızca gribe iyi gelmiyor, aynı zamanda erkeklerin sperm kalitesini de artırıyor. Enerji vererek cinsel hayatı olumlu yonde etkiliyor. Kotu kolesterolun yukselmesini engelleyen mandalina, kalp sağlığını koruyor ve damar tıkanıklığını onluyor.Mandalina yuksek lif oranı sayesinde hem uzun sure tok kalmayı sağlıyor hem de sindirim sistemini hareketlendirdiği icin fazlalıkların dışkı yolu ile atılmasına yardımcı oluyor. Kan basıncını dengeliyor. C vitamini sayesinde cildi guneşten koruyor. Sac dokulmelerinin azalmasına ve sac derisinin guclenmesine yardımcı oluyor. İcerdiği potasyumla baş ağrılarına ve eklemlere iyi geliyor. İltihaplanmayı da onluyor.