Kalbe-şekere mercimek -fasulye

Aynı zamanda kurubaklagiller, bitkisel protein icerdiğinden vejetaryen beslenmenin en onemli besin kaynaklarından birini oluşturuyor.
Hem icerdiği bitkisel kaynaklı protein hem de lifli yapısıyla sağlığımıza oldukca faydalı besin oğeleri iceren kurubaklagillerin 9 faydasını Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cisem Gunduz şoyle sıralıyor...
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Toplumumuzda gorulen kalp hastalıklarının en onemli sebebi; yuksek kolesterol ve doymuş yağlardan zengin beslenme tipi.
Oysa kurubaklagillerin icerisinde kolesterol ve doymuş yağ bulunmadığından kalp sağlığını destekliyor. Bu sebeple kalp hastalarının haftada iki kez kurubaklagil yemeleri gerekiyor.
KEMİKLERİ KORUYOR
KURUBAKLAGİLLERİN icerisinde vucudun tum sistemlerine faydalı vitamin ve minerallerden bolca var. Orneğin kalsiyum. İcerdiği kalsiyum sayesinde kemik gelişimi ve sağlığını koruyor.
SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR
KURUBAKLAGİLLER aynı zamanda B vitamini kaynağı. İcerdiği B12'nin yanı sıra tiamin, riboflavin, niasin ve folik asit gibi B vitaminleriyle sinir sisteminin duzenli calışmasına katkıda bulunuyor.
PROTEİN DEPOSU
VÜCUTTAKİ hucrelerin ve dokuların yapıtaşı olan protein kurubaklagillerde bolca bulunuyor. Sağlıklı bir bireyin kilo başına 0,8-1 gram protein alması gerekiyor. Yani 60 kg olan bir kadının her gun 48-60 gram arası proteine ihtiyacı var. 100 gram kurubaklagilde ise ortalama 23 gram, yani gunluk ihtiyacın yarısı protein bulunuyor.
Doğru tahıllarla birlikte tuketilirse kişiye sağlanan protein miktarı artıyor. (Orneğin mercimekli bulgur pilavı) Tok tutuyor POSALI yiyecekler kişinin acıkma hızını kısaltarak tokluk suresini uzatıyor. Bu sebeple lif acısından oldukca zengin kurubaklagiller zayıflama diyetlerinin vazgecilmez oğesi olarak da tercih edilebiliyor.
KANSERE KARŞI ETKİLİ
POSALI ozelliği olan kurubaklagiller kalın bağırsak floramızı da olumlu etkiliyor. Boylece zararlı bakterileri vucudumuzdan uzak tutarak kolon ve rektum kanserinden koruyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR
İÇERDİĞİ diyet posası sayesinde kan şekerini dengelemeye faydalı kurubaklagillerin glisemik indeksi yani kan şekerini yukseltme hızı da duşuk.
Bu sayede diyabet hastaları icin de tercih edilebilecek bir besin olduğuna dikkat ceken Beslenme ve Diyet Uzmanı Cisem Gunduz, orneğin kuru fasulye+bulgur pilavı+cacık gibi bir menunun porsiyon kontrolu yapıldığında kan şekerini dengelediğini vurguluyor
KABIZLIĞI ÖNLÜYOR
KURUBAKLAGİLLER, içerdiği posa sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olarak özellikle kabızlık sorunu yaşayanların da bu sorununu çözüyor. Kurubaklagillerin 100 gramında yaklaşık 5 gram posa bulunuyor. Sağlıklı bir bireyin günlük alması gereken posa miktarı ise 25- 30 gram
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