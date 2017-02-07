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Çikolatanın hapı çıktı
Kakaonun kalp hastalığını onlediği bilinen bir gercek. Hatta uzmanlar aşırıya kacmamak şartıyla siyah (bitter) cikolatanın faydalı olduğunu soyluyor. Gecen yıl kalp dostu ciklota larının uretileceği konuşuluyordu. Yapılan çalışmalar sonuç verdi. İngiltere'de kalp krizi, inme ve demans riskini azaltmaya yardımcı olabilecek 'çikolata hapı' raflardaki yerini aldı. Tabletlerin, antioksidan besin maddelerinin en saf halini icerdiği belirtildi. Kakaonun icinde bulunan flavanol adlı maddenin tansiyonu ve kotu kolesterol seviyesini duşurerek felc ve kalp krizi riskini azalttığı ifade edildi. Deneyenler ise hapı 'lezzetli' buldu. Ancak uzmanlar 'Hap yutmak yerine çikolata yerim' diyenleri kalori ve şeker konusunda uyardı.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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