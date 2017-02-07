Çikolatanın hapı çıktı

Kakaonun kalp hastalığını onlediği bilinen bir gercek. Hatta uzmanlar aşırıya kacmamak şartıyla siyah (bitter) cikolatanın faydalı olduğunu soyluyor. Gecen yıl kalp dostu ciklota haplarının uretileceği konuşuluyordu. Yapılançalışmalar sonuç verdi. İngiltere'dekalp krizi, inme ve demans riskiniazaltmaya yardımcı olabilecek'çikolata hapı' raflardaki yerinialdı. Tabletlerin, antioksidan besin maddelerinin en saf halini icerdiği belirtildi. Kakaonun icinde bulunan flavanol adlı maddenin tansiyonu ve kotu kolesterol seviyesini duşurerek felc ve kalp krizi riskini azalttığı ifade edildi. Deneyenler ise hapı 'lezzetli' buldu. Ancak uzmanlar 'Hap yutmak yerineçikolata yerim' diyenleri kalori ve şeker konusunda uyardı.
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