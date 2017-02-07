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için midenizi sevindirin

Çay için midenizi sevindirin
Yemekten sonra bir bardak cay veya kahve icmek geleneklerimizde var. Ancak genelde keyif icin surdurduğumuz bu alışkanlık mideyi de rahatlatıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor, aynı zamanda yağların yakılmasında da onemli bir rol oynuyor. İşte hazımsızlığa iyi gelen caylar...

Zencefil ı: Zencefil mide bulantısını giderir. Kabızlığa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır.

NANE çayı: Kronik hazımsızlık ceken kişilere nane cayı onerilmektedir. Nane, karın kaslarını ve bağırsakları rahatlatır.

REZENE çayı: Yemeklerin oğutulme hızını arttıran rezeneyi bir fincan su icine koyduktan sonra demlenmeye bırakarak tuketebilirsiniz.
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  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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