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Karanfil kokulu aşk

Tadı ve hoş kokusuyla dikkat çeken karanfil, cinsel sorunlara iyi geliyor. Afrodizyak etki göstererek çiftleri mutlu ediyor

Karanfil kokulu aşk
Aşk çiçeği olarak da bilinen karanfil, afrodizyak etkisiyle mutluluk getiriyor. Yemeklere tat ve koku vermek amacıyla kullanılan karanfilin, kadın ve erkeklerde cinsel arzuyu artırdığını söyleyen uzmanlar, "Karanfil kadınların hamile kalma olasılığını yükseltirken aynı zamanda doğumunu da kolaylaştırıyor" diyor. Uzmanlar, güçlü bir mikrop kırıcı olan karanfilin sağlığa faydalarından bazılarını ise şöyle anlatıyor...
Antiseptiktir; mikropları öldürür.
Diş ağrılarını kesmeye yardımcı olur.
Ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği nedeniyle özellikle diş hekimliğinde faydalıdır.
Ağız kokusunu giderir. Sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.
Gaz söktürücüdür.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Baharat olarak iştah açar.
Hazmı kolaylaştırır.
Mideye ve göğse kuvvet verir.
Mide bulantısını ve kusmayı önler, ateşi düşürür, ishale iyi gelir.
Uyarıcıdır; beden ve zihin yorgunluğunu giderir.
Karanfil çiçekleri balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.

GÜÇ VEREN ÇAY TARİFİ
Kurutulmuş 6-7 diş karanfili havanda toz haline gelinceye kadar dövün. İçeceğiniz bardak kadar suyu kaynattıktan sonra ocağı kapatın ve karanfil tozunu suya atın. Demliğin kapağı kapalı halde 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra içebilirsiniz. Çayın güçlü olması için 20 dakika demleyebilirsiniz. Eğer bir seferde daha çok karanfil çayı depolamak isterseniz buzdolabında 2-3 gün dayanır.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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